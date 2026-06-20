Mundial 2026: festejos por la Albirroja dejaron 19 demorados en Asunción

Decenas de miles de personas colmaron el microcentro de Asunción entre la noche del viernes y madrugada de este sábado para ver a la selección paraguaya de fútbol en su segundo encuentro den el Mundial 2026 y los festejos por la victoria de la Albirroja sobre Turquía se extendieron hasta cerca del amanecer, no sin algunos incidentes.

En conversación con ABC Color este sábado, el subcomisario Juan González, de la Comisaría 3 de Asunción, dijo que se estima que hubo alrededor de 30.000 personas por el evento mundialista en el microcentro de la capital, donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el partido sobre las calles Estrella y Palma.

Video: Paraguay venció a Turquía y desató una fiesta albirroja en todo el país

Según reportó la Policía, la cobertura policial de la actividad en el microcentro se saldó con 19 personas detenidas, aprehendidas o demoradas, aunque el subcomisario González afirmó que, en general “hubo buen comportamiento” del público.

Hurtos, estupefacientes y peleas

Entre los casos puntuales registrados anoche mencionó a una persona detenida por tener orden de captura por un hecho de hurto, un par de personas aprehendidas por posesión de marihuana, un detenido por intento de hurto de un teléfono celular y una persona sorprendida en flagrancia intentando hurtar una motocicleta.

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Durante los festejos se reportaron también algunas peleas en la vía pública y, en un momento dado, agentes policiales fueron atacados con piedras cuando intervinieron en una gresca.

Video: Incidentes durante los festejos por la victoria de la Albirroja

El público comenzó a dispersarse recién a partir de las 4:30, cuando los comercios de bebidas alcohólicas en la zona comenzaron a cerrar, añadió el subjefe policial, quien calificó el operativo policial como un “éxito”.