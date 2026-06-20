Prisión para “policía exprés” por asalto a camionero en Nueva Londres

El “policía exprés” imputado por asalto es el suboficial ayudante Ángel Cabrera Leiva, de 29 años, domiciliado en la ciudad de Santa Rosa del Mbutuy, departamento de Caaguazú.

Según los datos, el joven policía salió de su casa ayer de madrugada correctamente uniformado y equipado, a bordo de un automóvil Toyota IST, con el que en teoría se estaba dirigiendo a su unidad, la comisaría 41° de la compañía Aldama Cañada del municipio de Itauguá, en el departamento Central, en lo que debía ser un viaje de 170 kilómetros.

Sin embargo, a los 70 kilómetros de viaje, en la zona del peaje del distrito de Nueva Londres, aún en el departamento de Caaguazú, el policía supuestamente asaltó a un camionero que estaba durmiendo dentro de su vehículo a un costado de la Ruta PY02.

La víctima dijo que el policía le golpeó la puerta y que luego le pidió 150.000 guaraníes para comprar cerveza. Como el chofer le dijo que no tenía esa plata, el policía supuestamente efectuó varios disparos cerca del camión.

De hecho, los tiros espantaron a otros camioneros que también estaban descansando en la misma zona y que entonces salieron raudamente del lugar, hasta que se detuvieron al cabo de unos 20 kilómetros, al ver una patrullera de la comisaría 10° de San José de los Arroyos que estaba haciendo un recorrido preventivo sobre la Ruta PY02, entre la báscula de pesaje y la segunda rotonda de dicha ciudad.

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Los camioneros, entre ellos el asaltado, denunciaron el suceso y los policías de San José de los Arroyos salieron rápidamente a buscar el automóvil Toyota IST, con el que coincidentemente se cruzaron momentos después porque justamente el policía estaba viniendo hacia su comisaría en Itauguá.

Los policías de la comisaría de San José de los Arroyos pillaron que el supuesto asaltante es también policía solo cuando lo bajaron de su vehículo, ya que estaba con el uniforme de operaciones y con su pistola Canik calibre 9 milímetros, que sería con la que disparó contra el camionero.

Los intervinientes también se percataron rápidamente de que el uniformado detenido estaba aparentemente borracho. Precisamente, el alcotest que le practicaron salió positivo, con una graduación de nada menos que 0,938 mgl, considerada relativamente alta.

Es decir, el policía estaba manejando alcoholizado, supuestamente asaltó buscando dinero para seguir tomando y además se iba a presentar en su unidad en ese estado.

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La fiscala Gladys Torales presentó imputación contra el uniformado y el juez Carlos Zelaya ordenó su encarcelamiento.

Lo que ahora se debe decidir es si va a una cárcel común, como dice el oficio, o si le cambian a la Agrupación Especializada de la Policía, como pretende su defensa.

Formación acelerada

Al menos hasta esta mañana, el suboficial ayudante Ángel Cabrera Leiva seguía recluido en la comisaría de San José de los Arroyos.

Los “policías exprés” fueron una especie de solución que encontraron el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro del Interior, Enrique Riera, para tratar de paliar el déficit que hay en cuanto a cantidad de policías en nuestro país.

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Esta política de gobierno consistió en acelerar el proceso de formación de los suboficiales, que egresaban tras dos años lectivos, pero que ahora lo hacen tras solo medio año de instrucciones.