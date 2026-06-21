Alerta Mafe: piden ayuda para localizar a una joven y a una adolescente

Familiares reportaron la desaparición de Katerina Janette Giménez, de 18 años, desaparecida el viernes.

Según la información con la que se cuenta, fue vista por última vez en el barrio Ciudad Nueva de Caaguazú.

Sus características son una mujer de estatura mediana, cutis blanca.

No se cuentan con datos sobre la hora o la vestimenta que tenía puesta cuando desapareció.

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Buscan a adolescente desaparecida de Lambaré

Familiares reportaron la desaparición de Loydemar Yaharui Cabrera Estigarribia, de 16 años de edad, que fue vista por última vez este sábado a las 15:00 aproximadamente.

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El lugar donde habría estado por última vez son las calles Durazno y Nivaclé del barrio Ybaté de Lambaré.

Tenía puesto un buzo de color negro, una blusa de color rosado y una cartera de color marrón.

Es una adolescentes de contextura física delgada, cutis blanca, estatura alta y cabello largo castaño oscuro.

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Ante cualquier información sobre su paradero, piden llamar a Fono Ayuda al 147 o al 911 130.

También compartieron el contacto 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localizacion de Personas Desaparecidas para cualquiera de los dos casos.

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