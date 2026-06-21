Fiscalía solicita colaboración para localizar a familiares de un fallecido

El ciudadano paraguayo John Henrik Bakke Agüero (42) perdió la vida y su cuerpo permanece en la morgue del Hospital de Trauma de Asunción.

Ante su deceso, la Fiscalía pide la colaboración para localizar a los parientes de Bakke Agüero, quien según los datos compartidos por el Ministerio Público, nació en 1983 y vivía en la capital.

“Se requiere ubicar a familiares directos o personas que puedan aportar información sobre su entorno familiar a fin de realizar los trámites legales correspondientes”, detalla la institución.

Acercarse al Hospital de Trauma

En caso de que una persona conozca o tenga información que permita localizar a los familiares del hombre, la Fiscalía insta a acercarse al Hospital de Trauma, ubicado en la Avda. General Santos.

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