Policiales
21 de junio de 2026 a la - 17:22

Fiscalía solicita colaboración para localizar a familiares de un fallecido

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Imagen ilustrativa: el cuerpo se encuentra en la morgue del Hospital de Trauma.

El Ministerio Público pide la colaboración ciudadana para localizar a familiares de un hombre fallecido. El cuerpo se encuentra en la morgue del Hospital de Trauma.

Por ABC Color

El ciudadano paraguayo John Henrik Bakke Agüero (42) perdió la vida y su cuerpo permanece en la morgue del Hospital de Trauma de Asunción.

Ante su deceso, la Fiscalía pide la colaboración para localizar a los parientes de Bakke Agüero, quien según los datos compartidos por el Ministerio Público, nació en 1983 y vivía en la capital.

“Se requiere ubicar a familiares directos o personas que puedan aportar información sobre su entorno familiar a fin de realizar los trámites legales correspondientes”, detalla la institución.

Documento identificatorio con nombre John Henrik Bakke Agüero, en un ambiente hospitalario.
John Henrik Bakke Agüero, paraguayo de 42 años.

Acercarse al Hospital de Trauma

En caso de que una persona conozca o tenga información que permita localizar a los familiares del hombre, la Fiscalía insta a acercarse al Hospital de Trauma, ubicado en la Avda. General Santos.

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