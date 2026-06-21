Hombre es condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual en niños

Mediante la fiscal Sandra Ledesma el Ministerio Público fue representado en un juicio oral y público que determinó condenar a 15 años de pena privativa de libertad a un hombre que fue hallado culpable de un abuso sexual en niños.

Al respecto, la investigación se inició a raíz de una denuncia realizada el 11 de julio de 2025 por la madre de la víctima, una niña que en ese momento tenía 10 años.

Asimismo, según los elementos probatorios recolectados por la Fiscalía, el ahora condenado aprovechó que la menor de edad se encontraba a su cargo, y valiéndose del vínculo de confianza que la niña le tenía, la vulneró en reiteradas ocasiones.

La investigadora demostró tanto la existencia del hecho punible como la autoría y participación activa del acusado. Por su parte, el Tribunal de Sentencia 18 de Asunción, tras analizar las pruebas, dictó de manera unánime la pena máxima solicitada para este tipo de conductas graves.

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