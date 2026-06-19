Detienen a un hombre por presunta tentativa de abuso sexual de niños

Agentes de la Comisaría 9ª de Asunción procedieron a la aprehensión de Luis Alberto Reyes Mora (30), sindicado como el presunto autor de un hecho calificado preliminarmente como tentativa de abuso sexual en niños. Las víctimas resultaron ser dos niñas de 7 y 11 años, quienes habrían sido abordadas de forma consecutiva por el ahora detenido.

El procedimiento policial se concretó alrededor de las 17:30 del jueves, luego de que los familiares de las víctimas y pobladores de la zona alertaran al sistema 911 sobre la presencia del sospechoso en las inmediaciones de una cancha local.

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El relato de las víctimas y la rápida reacción vecinal

De acuerdo con el informe policial, el primer caso que detonó la alerta ocurrió cuando una menor de 11 años se dirigía a una despensa cercana a su vivienda. En ese trayecto, el sospechoso la habría interceptado para interrogarla sobre sus datos personales. Ante la negativa de la niña, el hombre supuestamente la tomó por la fuerza de los brazos con intenciones de besarla, iniciándose un forcejeo que permitió a la menor zafarse y huir corriendo hacia su casa.

Tras el crudo relato de la niña a su madre, la comunidad se movilizó de inmediato. Durante los reclamos en la vía pública, una segunda madre denunció que su hija de 7 años también había sido manoseada por el mismo sujeto el día anterior, miércoles, en un “modus operandi” similar.

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Al borde del linchamiento en plena vía pública

La indignación de los vecinos casi termina en justicia por mano propia. Al percatarse de que el denunciado seguía trabajando en las inmediaciones del lugar, una turba rodeó al sospechoso con intenciones de lincharlo.

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“Tuvimos que sacarle rápidamente del lugar, ya que los vecinos, por el hecho mismo que sucedió, querían lincharle prácticamente”, relató el jefe de la Comisaría 9ª, comisario Hugo Marín.

Por su parte, el detenido negó los cargos en todo momento ante los intervinientes, argumentando de manera escueta que solo se limitó a “saludar” a las menores de edad. Según el sistema informático de la Policía Nacional, Reyes Mora no cuenta con antecedentes penales previos.

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Circuito cerrado e intervención fiscal

La investigación queda ahora en manos del Ministerio Público. El caso fue comunicado formalmente a la agente fiscal de turno de la Unidad N° 14 de la Fiscalía Central, Nathalia Silva, quien dispuso que el imputado permanezca recluido en la sede policial.

Tanto el aprehendido como los familiares de las víctimas deberán comparecer en la fecha ante la sede fiscal para prestar declaración indagatoria y testifical, respectivamente.

Los investigadores se encuentran abocados a la desgrabación de imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona para sumar elementos probatorios clave que esclarezcan el grave suceso.