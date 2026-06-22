Seguidilla de accidentes frente a la Municipalidad de Asunción: esto fue lo que pasó

Cerca de las cinco de la mañana de este lunes, fueron reportados una serie de choques frente a la Municipalidad de Asunción. Los involucrados fueron automovilistas y motociclistas que afortunadamente no revistieron heridas de gran consideración, aunque tuvieron que ser asistidos por personal de emergencia.

De acuerdo a los datos recogidos en el lugar, el primer choque involucró a la conductora de una camioneta que terminó impactando contra el paseo central de la avenida. Posteriormente, un automóvil impactó contra la parte trasera de otro vehículo perteneciente a una empresa de seguridad, aparentemente a causa de una desatención del conductor. Ambos se encontraban en el carril de salida de la ciudad de Asunción.

Finalmente, dos motociclistas también se vieron envueltos en un choque en el mismo lugar, aparentemente distraídos por los accidentes previamente ocurridos. Según el reporte policial, uno de los accidentados fue derivado al Hospital de Trauma.

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Alcotest positivo y aprehensión

De acuerdo con el informe proporcionado por la Comisaría 11 Metropolitana, se dispuso la aprehensión del conductor, identificado como Pablo Darío Marturet (35) de nacionalidad argentina, quien dio positivo al alcotest con 1,158mg/L. Esta persona estaba al mando de automóvil Chevrolet Onix que impactó de manera violenta contra el vehículo de la firma Protek, cuyo conductor fue asistido por los bomberos y trasladado a un hospital.

La aprehensión del ciudadano argentino fue comunicada al fiscal de turno, Juan Marcelo García de Zúñiga, quien a su vez dispuso la incautación del vehículo y la remisión de todos los antecedentes ante su unidad.

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