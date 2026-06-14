Conductor ebrio provoca choque múltiple en Ypané y deja heridos

Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos dejó como saldo dos personas heridas y un conductor aprehendido por exposición a peligro en el tránsito terrestre. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 del sábado sobre la ruta PY01, ex Acceso Sur, a la altura de la entrada al asentamiento 6 de Enero, en la ciudad de Ypané.

Según los datos policiales, una camioneta Nissan Pick Up guiada por Daniel Sosa, de 51 años, habría invadido el carril contrario cuando circulaba en dirección Guarambaré-Ypané, provocando un choque frontal contra un automóvil Toyota Alex que transitaba en sentido opuesto.

De acuerdo con el subcomisario Mario Gamarra, jefe de la Comisaría 23ª de Ypané, se presume que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante o perdió el control del vehículo antes de cruzar de carril.

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El impacto afectó a otros dos vehículos

Tras la colisión inicial, un ómnibus de la Línea 54 que circulaba detrás del automóvil también resultó involucrado en el percance. A raíz de la maniobra evasiva, el transporte público salió de la calzada e ingresó a una zona de pastizales.

Detrás del colectivo se desplazaba una motocicleta Yamaha al mando de Luis Miguel González González, de 38 años, quien viajaba acompañado de su hija Fiorella Monserrath González González, de 11 años. Ambos sufrieron lesiones y fueron auxiliados por bomberos voluntarios de Ypané.

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La menor fue trasladada hasta el Centro de Salud de Ypané y posteriormente recibió el alta médica. En tanto, su padre fue derivado al Hospital de Trauma, donde permanece internado con diagnóstico reservado, aunque estable, según informaron las autoridades.

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Alcotest positivo y detención

Personal policial trasladó a los conductores involucrados hasta la Patrulla Caminera para la realización de la prueba de alcotest.

El resultado más llamativo correspondió al conductor de la camioneta Nissan, quien arrojó 1,099 ml. Los demás conductores dieron resultado negativo.

Ante esta situación, la fiscala de turno de la Unidad Penal N° 3 de J. Augusto Saldívar, Blanca Aquino, dispuso la aprehensión de Daniel Sosa y su permanencia en la sede policial a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía también ordenó la incautación de la camioneta, el automóvil Toyota y la motocicleta involucrados en el accidente para las pericias correspondientes. El ómnibus de la Línea 54 fue liberado debido a que no tuvo participación directa en el origen del siniestro.