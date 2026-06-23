Policiales
23 de junio de 2026 a la - 16:13

Yby Yaú: ubican con vida a jóvenes denunciados como desaparecidos

Hombre joven de pie en ambiente rural, lleva camiseta blanca de Tommy Hilfiger y jeans, con expresión tranquila y gesto de pulgar arriba.
Miguel Cardozo Aguilera fue encontrado con vida junto a un adolescente de 16 años en Concepción. Habían sido denunciados como desaparecidos.Gentileza

Los dos jóvenes denunciados como desaparecidos desde el domingo último en el distrito de Yby Yaú fueron encontrados este martes con vida. Conozca los detalles del hallazgo.

Por Aldo Rojas

Agentes policiales recibieron la información sobre el lugar donde posiblemente estarían Miguel Cardozo Aguilera (22) y un menor de 16 años.

Los uniformados llegaron al barrio denominado Villa Hechapyra, ubicado en la ciudad de Yby Yaú, y hallaron a los jóvenes que habían sido denunciados como desaparecidos desde el domingo último.

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El testimonio de Migdonio Caballero López (56) propietario de la vivienda donde estaban los dos denunciados como desaparecidos, es que los jóvenes le dijeron que la motocicleta que usaron para salir de la colonia Sapucái, donde ambos residen, sufrió desperfectos mecánicos.

Ante este escenario, no pudieron volver a sus casas y permanecieron en una vivienda desde la noche del domingo último.

Tras el hallazgo de los jóvenes, los policías informaron a la fiscalía que ambos estaban en perfecto estado de salud. Se había impartido la búsqueda y localización de ambos tras la denuncia que presentaron las madres de los jóvenes.