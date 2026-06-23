Yby Yaú: ubican con vida a jóvenes denunciados como desaparecidos

Agentes policiales recibieron la información sobre el lugar donde posiblemente estarían Miguel Cardozo Aguilera (22) y un menor de 16 años.

Los uniformados llegaron al barrio denominado Villa Hechapyra, ubicado en la ciudad de Yby Yaú, y hallaron a los jóvenes que habían sido denunciados como desaparecidos desde el domingo último.

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El testimonio de Migdonio Caballero López (56) propietario de la vivienda donde estaban los dos denunciados como desaparecidos, es que los jóvenes le dijeron que la motocicleta que usaron para salir de la colonia Sapucái, donde ambos residen, sufrió desperfectos mecánicos.

Ante este escenario, no pudieron volver a sus casas y permanecieron en una vivienda desde la noche del domingo último.

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Tras el hallazgo de los jóvenes, los policías informaron a la fiscalía que ambos estaban en perfecto estado de salud. Se había impartido la búsqueda y localización de ambos tras la denuncia que presentaron las madres de los jóvenes.