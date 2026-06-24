Brasileño mató a su esposa, vino a Paraguay con su pequeño hijo y terminó abatido por la Policía

La balacera fatal se produjo en la tarde de este miércoles sobre la Ruta PY03, frente al puesto policial 04 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.

El brasileño abatido fue identificado como Matheus Goncalves Dos Santos, de 33 años, quien fue acribillado cuando estaba dentro de su camioneta Toyota Hilux negra, con matrícula AXJ5H97, de Brasil.

Según los datos, el extranjero mató ayer con una escopeta a su esposa Gleici Fátima Machado Ritter, de 37 años, en la casa donde ambos vivían, en la ciudad de Guarantã do Norte, correspondiente al estado de Mato Grosso.

Tras perpetrar el feminicidio, Matheus Goncalves Dos Santos tomó a su hijo de dos años y condujo más de 1.840 kilómetros hasta que entró a Paraguay por la ciudad de Ypejhú.

Luego pasó por Villa Ygatimí, llegó a Curuguaty y finalmente se detuvo en un hospedaje en Yby Pytá.

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El GPS de su camioneta fue determinante para que policías brasileños lo rastrearan y pidieran apoyo a policías paraguayos para capturarlo.

En ese sentido, agentes de Investigaciones de Yby Pytá empezaron la búsqueda esta siesta hasta que justamente se cruzaron con la camioneta sospechosa ya cuando se estaba dirigiendo hacia Saltos del Guairá.

Los policías paraguayos intentaron parar en la ruta al brasileño, pero este se negó a obedecer.

Los uniformados que estaban afectados a la persecución entonces pidieron por radio que se preparara una barrera en la colonia Naranjito.

Cuando el extranjero llegó a este punto, tuvo que detener la marcha momentáneamente, pero aparentemente advirtió que no se entregaría.

De hecho, llegó a disparar contra los policías con un revólver calibre 38, todo según los intervinientes.

Ante esta situación, los agentes de nuestro país no tuvieron otra opción más que neutralizar al sospechoso con disparos de fusil y pistola.

Afortunadamente, su pequeño hijo no salió herido. La criatura estaba acostada en el piso del asiento trasero.

De hecho, tras la muerte de su papá, el niño fue rescatado y depositado en el puesto policial local.

Aparentemente, un familiar del pequeño avisó que ya salió de Brasil para venir a llevarlo, ya que perdió a su mamá y a su papá en solo 24 horas.