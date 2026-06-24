Caso Dakovo: imputan a preso que atacó a su pareja en la “privada” de cárcel de Emboscada

La agente fiscal de Emboscada, Fabiola Sosa, formuló una imputación por presunta violencia familiar contra Ricardo Luis Morra Gadea, un interno alojado en la Penitenciaría Padre de la Vega, en Emboscada. El hombre también tiene un pedido de extradición de la República Federativa del Brasil en el marco del megaoperativo internacional contra el tráfico ilegal de armas denominado “Dakovo”.

Además de procesar al interno, la representación del Ministerio Público solicitó que se mantenga la medida de prisión preventiva para el encausado.

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El hecho violento ocurrió el pasado 6 de junio de 2026 en el interior del recinto penitenciario. La víctima había ingresado al lugar el viernes por la noche con el fin de utilizar la habitación asignada para los encuentros íntimos de los reclusos con sus parejas, conocida popularmente como “la privada”.

Tras pasar la noche en el sitio, en la mañana se originó una fuerte discusión entre ambos.

El imputado comenzó a propinarle golpes de puño cerrados directamente en el rostro. Una vez que la víctima cayó al suelo debido al impacto, el agresor continuó el ataque dándole patadas en la zona de la espalda.

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Los informes médicos incorporados a la causa constataron marcas visibles de violencia y diversas lesiones corporales en distintas partes del cuerpo de la mujer.

No se repetirá el “efecto Marcelo Piloto”

La fiscaL Fabiola Sosa explicó que esta nueva imputación sea utilizada por el recluso como una estrategia para frenar su extradición, una maniobra similar a la que intentó años atrás el criminal Marcelo Piloto.

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“En un principio supusimos que podría buscar eso, pero esta causa no va a evitar su extradición. A diferencia del caso de Marcelo Piloto, quien cometió un homicidio dentro de la cárcel, aquí las sanciones que le esperan a Morra en el Brasil son muchísimo más elevadas porque abarcan narcotráfico y venta ilegal de armas”, aclaró la agente fiscal.

Sosa precisó que la legislación permite que el sujeto sea enviado a Brasil y que el proceso paraguayo por violencia familiar continúe a la distancia.

Gracias a la implementación de los medios telemáticos en el Poder Judicial, todas las audiencias obligatorias y los juicios se pueden realizar por videoconferencia con el procesado desde su lugar de reclusión, o bien mediante el traslado de los representantes legales, una facilidad tecnológica con la que no se contaba en el pasado.

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Maniobras para dilatar la extradición

Actualmente, el dictamen judicial que concede la extradición de Ricardo Morra al Brasil ya se encuentra firme y consentido por los tribunales locales. Sin embargo, su ejecución material se encuentra temporalmente trabada debido a recursos de la defensa.

Los abogados del imputado plantearon una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia como última medida jurídica para postergar el traslado.