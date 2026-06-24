Caso Felicita Estigarribia: juez admite acusación y eleva la causa a juicio oral

Por el supuesto hecho de homicidio doloso y coacción sexual en perjuicio de Felicita Estigarribia, conocida como “la niña de las mandarinas” del distrito de Yaguarón, el Ministerio Público presentó la acusación contra Florenciano Brítez y solicitó elevar la causa a juicio oral.

El juez Hilario Bustos Martínez explicó que durante la audiencia preliminar, la representante del Ministerio Público de la Unidad Nº 3 Especializada en la lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, Juana Carina Sánchez Fernández, se ratificó en la acusación por los hechos atribuidos al procesado.

Por su parte, la defensa pública, representada por la abogada Zulma Zárate, se allanó al requerimiento fiscal.

Asimismo, el magistrado señaló que, a través de la resolución A.I. Nº 438/2026, desde ahora queda a su cargo el estudio de la admisibilidad formal del requerimiento presentado por el Ministerio Público, que solicita la elevación de la causa a juicio oral y público.

Asimismo, resolvió elevar la causa a juicio oral y público. El caso será remitido al Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial para que dicha instancia fije la fecha del juicio oral.

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Respecto a la abstención de declarar del acusado, el juez indicó que el procesado fue informado sobre los hechos que se le imputan y sobre sus garantías constitucionales, optando —previa consulta con su defensa— por no prestar declaración.

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El acusado no admite culpabilidad

El procesado manifestó que no puede ocultarse de su conciencia ante Dios y que, si fuera culpable, responderá ante la justicia y ante la ley divina.

Sin embargo, indicó que por el momento se mantendrá en silencio y no declarará en esta etapa del proceso.

Consultado sobre la acusación en su contra como principal sospechoso del crimen de la niña de 11 años en Yaguarón, señaló que será la justicia la que determine su responsabilidad. Negó ser culpable del homicidio doloso y de la coacción sexual, y reiteró que guardará silencio hasta el juicio oral y público.

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Florencia Estigarribia, madre de Felicita, estuvo presente durante la audiencia preliminar. A su salida de la sede del Juzgado de Garantías manifestó que no podía mirar al acusado a la cara y pidió justicia para su hija.

Antecedentes

El detenido había sido imputado por el fiscal Ismael Brítez el 4 de junio de 2004 por el crimen de Felicita Estigarribia, cuyo cuerpo fue hallado sin vida, con signos de abuso sexual y asfixia, sobre una roca al pie del cerro Yaguarón.

En julio de 2025, Florenciano Brítez fue capturado por efectivos de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas de Caaguazú y trasladado a la Comisaría Primera de Paraguarí. Posteriormente, fue presentado ante el Juzgado de Garantías para la audiencia de imposición de medidas, asistido por el defensor público Guido Rojas.