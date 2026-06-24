Policiales
24 de junio de 2026 a la - 21:30

Concepción: en un confuso hecho, un camión casi cae del puente Nanawa

Un camión de gran porte casi cayó del puente Nanawa al rozar a otro vehículo en la tarde de este miércoles. Conozca las versiones de los conductores de los rodados involucrados.

Por Aldo Rojas

El hecho se registró en la tarde de este miércoles en el puente Nanawa. Un camión Scania, que trabaja en la construcción del tramo de la ruta Pozo Colorado–Concepción y guiado por Víctor Méndez, se dirigía hacia la ciudad de Concepción.

En el momento del hecho circulaba sin carga, según el reporte policial.

Según el relato del chofer, otro vehículo que también trabaja en la misma obra, pero que venía en dirección contraria, repentinamente ingresó a su carril. Mencionó que, para evitar colisionar de frente, realizó una maniobra brusca e incluso rozó con el otro camión.

Bomberos con cascos amarillos atienden a un hombre preocupado con prenda roja en ambiente urbano nocturno.
Víctor Méndez es asistido por bomberos voluntarios tras el siniestro.

Finalmente, chocó contra la baranda de protección del puente; la rueda delantera del lado del acompañante quedó colgando del puente.

Lea más: Concepción: hallan camión y conductor que cayeron al río Paraguay desde el puente Nanawa

El impacto se registró en una zona donde había tierra firme debajo del puente, en el predio que ocupa la Prefectura Naval. Méndez dio negativo al alcotest.

La otra versión

De acuerdo con el testimonio de Atilio Ibarra, chofer del otro camión, que iba cargado, cuando subía el puente, un automóvil de color azul frenó bruscamente en un lugar donde existe una junta de dilatación.

Ante la frenada del vehículo de menor porte, tuvo que realizar una maniobra para no embestir la parte trasera del automóvil.

Tres agentes de Patrulla Caminera en uniforme revisan a un hombre robusto con camiseta blanca, cerca de instalaciones industriales nocturnas.
Agentes de la Patrulla Caminera realizaron el alcotest a Atilio Ibarra, uno de los choferes involucrados en el accidente registrado en el puente Nanawa.

Ibarra estimó que el conductor del otro camión se asustó y por eso chocó contra la baranda de protección del puente. También dio negativo al alcotest.

Otro caso, pero trágico, en el puente

En septiembre de 2025, un conductor identificado como Rubén Cubilla (27) falleció al caer con su vehículo desde el puente al río Paraguay. El chofer, oriundo de Horqueta, conducía un camión que fue hallado horas después en el río Paraguay.

Fuentes aseguraron que el camionero transportaba 49,5 toneladas de soja.

Según la información oficial de aquel entonces, el conductor de otro camión relató que, la noche anterior, estuvo hablando con Cubilla a unos 16 kilómetros del puente Nanawa, en el departamento de Presidente Hayes, y habían acordado encontrarse en una estación de servicios ubicada en la ciudad de Concepción, pero este nunca llegó.

Asimismo, se informó que el sistema de rastreo satelital del vehículo que manejaba Cubilla marcó su última señal en la zona del puente Nanawa.