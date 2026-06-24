Le metieron tres goles, su equipo quedó eliminado y terminó preso en la comisaría de Guarambaré

El detenido por incumplimiento del deber legal alimentario Mario Bogado Verón (33), domiciliado en el barrio San Miguel de Guarambaré, muy cerca del estadio del club 29 de Setiembre, también de la Liga Central, donde se disputó el encuentro deportivo, tras lo cual fue detenido.

Tras su comparecencia ante la magistrada Dina Marchuk, el atleta fue beneficiado como medidas alternativas a la prisión, no antes de un firme compromiso de ponerse al día con la cuota de prestación alimentaria para su retoño, según explicaron fuentes de la comisaría 22ª Central de Guarambaré.

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De acuerdo con el relato de los oficiales de la comisaría de Guarambaré, Bogado estaba jugando en el club 14 de Julio y aparentemente nadie del entorno futbolero estaba al tanto de su orden de captura firmada el 23 de marzo pasado.

Nadie sabía que tenía problemas judiciales

Todo este tiempo el atleta estaba participando de los entrenamientos y los domingos de fútbol, en la Liga Central, que estaba en su etapa de liguilla o clasificación para las semifinales.

Precisamente, en la tarde del lunes último el 14 de Julio disputó su último compromiso ante al siempre favorito Teniente Fariña, el encuentro fue en la cancha del 29 de Setiembre. El partido concluyó con un contundente 3 a 0 a favor del Fariña.

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En medio del trajín del partido, aparentemente un hincha que conocía el problema legal del arquero fue y lo delató ante uno de los oficiales que estaba dando cobertura de seguridad en el lugar.

El oficial con muy buen tino verificó la planilla donde figura el número de cédula del portero y ante la consulta, efectivamente Mario Bogado Verón tenía orden de captura. Cuando el árbitro dio el pitazo final, los uniformados se dirigieron al arquero, le pasaron la mano y tras consolarlo por la derrota y eliminación del campeonato le informaron que estaba detenido y lo condujeron directo a la sede policial.