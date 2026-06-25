El “dealer” de la cárcel de Ciudad del Este debe afrontar ahora juicio con “viuda negra” de Curuguaty

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) efectuó esta mañana un allanamiento en la cárcel ahora denominada Centro de Prevenidos, en Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.

El procedimiento fue supervisado por el fiscal de Narcotráfico de dicha región, Elvio Aguilera Vázquez, quien anunció imputación contra el recluso Rubén Rodas Portillo, de 35 años de edad, por los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes (artículo 27), suministro de sustancias estupefacientes (artículo 14), suministro de sustancias estupefacientes en lugares de detención o prisión (artículo 15) y comercialización de sustancias estupefacientes (artículo 44), todos de la Ley 1.340 de Drogas.

Aunque ya está preso, se pedirá igualmente prisión en esta nueva causa, para que la eventual medición de la condena se haga recién desde hoy.

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Aunque Rubén Rodas Portillo sería el líder del esquema de distribución de drogas dentro del penal, “los elementos obtenidos durante las investigaciones apuntan a la presunta participación de funcionarios penitenciarios, cuya colaboración habría facilitado el ingreso y la circulación de drogas dentro del recinto”, dice un boletín de la Senad.

De hecho, en la celda vip que ocupaba Rubén se encontraron un pan de 1 kilo de crack, así como centenares de dosis de cocaína y marihuana.

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Sicariato en Curuguaty

Rubén Rodas Portillo está preso por un caso de sicariato ocurrido el 17 de octubre de 2023 en el municipio de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

La víctima de ese homicidio fue Alfredo Jara González, de 37 años, quien además de taxista era dueño de la cadena de bodegas Lecu de Curuguaty.

Fue asesinado a tiros por un sicario cuando hacía una caminata en el predio de la Asociación de Taxistas de Curuguaty.

Alfredo estaba acompañado de su madre, Elena González de Jara, en ese momento de 62 años, y su esposa María Liliana Velázquez Villasanti, de 33 años en esa época.

El 8 de noviembre de 2023, la Policía Nacional (PN) capturó al supuesto autor material del crimen, Rubén Darío Benítez Gómez, quien tenía 31 años cuando eso y que fue localizado en la ciudad de Coronel Oviedo, la capital del departamento de Caaguazú.

El sospechoso admitió el asesinato y reveló que fue contratado por la propia esposa de la víctima, María Liliana Velázquez Villasanti, quien supuestamente le prometió un pago de G. 25 millones, pero que solo le entregó G. 10 millones.

La viuda fue detenida entonces el 13 de noviembre de 2023 como mandante del crimen.

Supuestamente, ella planeó la muerte de su marido con su exnovio, el ahora encarcelado e intervenido en Ciudad del Este Rubén Rodas Portillo, quien sería capturado el 11 de marzo de 2024 en la ciudad de Ypejhú, departamento de Canindeyú.

Aparentemente, la “viuda negra” y el “dealer” tenían la intención de eliminar a Alfredo para quedarse con sus bienes y así ellos dos volver a estar juntos oficialmente como una pareja.

Coincidentemente, el autor material confeso del homicidio, Rubén Darío Benítez Gómez, y el supuesto organizador del atentado, Rubén Rodas Portillo, fueron compañeros de celda en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo cuando el primero estuvo preso por asalto y el segundo se hallaba recluido por homicidio.

¿Cuándo empieza el juicio?

El fiscal de Curuguaty, Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes, confirmó hoy jueves que la supuesta “viuda negra” María Liliana Velázquez Villasanti, el supuesto “dealer” Rubén Rodas Portillo y el supuesto sicario Rubén Darío Benítez Gómez deben afrontar juicio por homicidio desde este 18 de agosto.

La diligencia se hará en la sede del Poder Judicial de Saltos del Guairá, la capital de Canindeyú.

El Tribunal de Sentencia estará integrado por los jueces Cynthia Janisse Espínola Ibarra, Gustavo Miguel Villaverde Fernández y Benito Ramón González.