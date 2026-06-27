Autopsia confirma que Perla Noemí tuvo muerte violenta, por golpe en la cabeza o sobredosis

El cuerpo de la víctima fue encontrada en la tarde del pasado jueves 25 de junio, flotando en aguas del arroyo Yhú, en la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, exactamente un mes después de que su hermana Perla Soledad Torres Galeano (19) haya denunciado su desaparición en la comisaría 2° de la ciudad de Caaguazú.

La joven confirmó que ella y su hermana estaban viviendo en una casa del barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Caaguazú y que un hombre identificado como Teodoro Torales Franco (40) y la esposa de éste Karen Noemí Castro Ortiz (35), habían contratado a Perla para trabajar en una bodega anexo casa de citas de la ciudad de Raúl Arsenio Oviedo.

Supuestamente Perla viajó la mañana del 18 de mayo pasado para comenzar a trabajar, sin embargo cuatro días después, en la tarde del 22 de mayo repentinamente su teléfono celular quedó desconectado y nunca más se activó.

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Tras la denuncia, la Policía y el Ministerio Público iniciaron las primeras investigaciones, pero cuando llegaron a la bodega donde la víctima tenía que estar trabajando el propietario Teodoro Franco Torales ya había desaparecido. Según los primeros datos recogidos por los agentes este habría viajado al Brasil.

Ante esto, el Ministerio Público lo imputó por desaparición de persona y rufianería, al tiempo de ordenar su búsqueda detención. En tanto que su pareja Karen se negó a colaborar con los investigadores y también fue procesada por obstrucción a la persecución penal y se ordenó su prisión preventiva.

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Desde aquella fecha agentes de Investigaciones, policías de las comisarías aledañas y personal del departamento Trata de Personas iniciaron sin éxito la búsqueda de la mujer desaparecida, hasta que en la tarde del jueves último, un grupo de oficiales que estaban patrullando en las aguas del arroyo Yhú vieron el cuerpo de la mujer atascado entre unos matorrales.

La autopsia

Tras los procedimientos de rigor en el lugar, los restos fueron enviados a la Morgue Judicial, donde en la tarde del viernes fue sometida a la autopsia, pero el avanzado estado de putrefacción de los restos no permitió a los forenses obtener datos importantes de la causa exacta del fallecimiento.

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Aunque se pudo confirmar que la muerte de la mujer fue violenta, presumiblemente por un golpe o sobredosis de droga. En tanto que Teodoro Torales Franco sigue prófugo y su pareja Karen Noemí fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión por el Juzgado Penal de Garantías de Caaguazú.