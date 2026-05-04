Buscan a mujer desaparecida tras denuncia por violencia familiar en Asunción

La agente fiscal Mónica Cardozo, de la Unidad Penal N° 3 Especializada en Violencia Familiar de Asunción, ordenó la búsqueda y localización de Irma Valeria Barath Rodríguez, de 30 años de edad, quien se encuentra con paradero desconocido desde el 2 de mayo de 2026.

La mujer es víctima de violencia familiar e inclusive hay una causa abierta en ese contexto, de acuerdo a los datos reportados por los investigadores.

Según los datos proporcionados, la mujer es de contextura física delgada, estatura media, posee cabello de color negro, cutis blanco y ojos claros.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de color negro, remera de mangas largas de color negro y zapatillas de color negro.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

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Menores desaparecidas

De igual forma, se activó el protocolo de búsqueda inmediata para dos jóvenes menores de edad que se encuentran con paradero desconocido.

La primera es Luz Mercedes Torres Velázquez, de 14 años, a quien sus familiares están buscando desde el domingo 3 de mayo. La última vez que la vieron fue aproximadamente a las 15:00 en la localidad de Jhugua Po’i San Rafael, del distrito de Loreto, en Concepción.

La joven es de contextura física delgada, estatura alta, cutis trigueño y cabello castaño.

La segunda es Mirian Graciela Alvarenga Cañete, de 15 años, quien está desaparecida desde el sábado 2 de mayo.

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La última vez que la vieron fue en el domicilio ubicado en la Colonia Ginebra 23 de Santa Fe del Paraná-Alto Paraná, a las 08:00 aproximadamente.

Mirian es de contextura física robusta, estatura baja, cutis moreno y cabello de color negro.

Los datos pueden ser comunicados al sistema 911, al 130, o al número (0986) 760-083, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.