Continúa búsqueda de exconvicto raptado en la noche del jueves en Ñemby

La víctima del raptado fue sacada a punta de pistolas del interior del negocio donde buscó refugio, la alzaron a bordo de un automóvil blanco y se la llevaron; esa fue la última vez que el hombre fue visto. Tras la denuncia del caso, los uniformados accedieron a la filmación del circuito cerrado del comercio, que está siendo analizada por los expertos para tratar de identificar a los responsables del ataque.

De acuerdo con los uniformados, en la tarde del jueves Alberto González Martínez y su pareja Nair María Jorgelina Ortiz Zaracho (28), llegaron a bordo de una motocicleta hasta el barrio Mbocajaty de la ciudad de Ñemby, supuestamente con la intención de comprar un vehículo y que los contactos previos fueron realizados a través de las redes sociales.

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Pero cuando las víctimas llegaron al sitio convenido previamente con el contacto supuestamente se percataron de que había algo raro por lo que decidieron volver, pero ya era tarde cuando se dieron la vuelta, un auto blanco con varios hombres armados ya estaban tras ellos.

González y su pareja pararon frente al súper, donde irrumpieron en busca de ayuda, pero los pistoleros entraron tras ellos, tomaron al exconvicto y se lo llevaron. Desde ese momento no se tiene ningún dato de lo que pudo haber pasado con el hombre.

Agentes de Investigaciones están recolectando imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona para tratar de establecer hacia dónde se dirigió el auto blanco en el que llevaron a la víctima.

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También previendo el peor de los escenarios, otro grupo de agentes están verificando algunas zona boscosas y grandes baldío ubicados en la zona de Ñemby, Villa Elisa, San Antonio hasta Ypané.

Nexos con el Clan Rotela

De acuerdo con datos proveídos por los uniformados, González fue detenido por tráfico de drogas en el 2011 en el Bañado Sur de Asunción, por este hecho pasó cinco años en la cárcel, luego en el 2017 fue nuevamente capturado por el mismo delito en la ciudad de Capiatá.

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En esta ocasión González cayó en compañía de Daniel Silvero Gamarra, un maleante muy cercano a Armando Javier Rotela Ayala, fundador y líder de la organización criminal Clan Rotela.

Por estos datos, los agentes sospechan que el rapto de González se dio en el marco de una guerra o una venganza entre grupos antagónicos dedicados a la distribución de estupefacientes en la zona de Ñemby.