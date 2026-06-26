Presunto rapto a punta de pistola en Ñemby: ¿qué hipótesis maneja la Policía?

Ayer, jueves, poco después de las 19:00, se produjo un llamativo hecho de aparente rapto en un supermercado de la ciudad de Ñemby (departamento Central), donde un hombre fue interceptado por personas –al menos una de las cuales habría estado armada- que lo sacaron a la fuerza del local comercial y lo obligaron a subir a un automóvil.

La víctima del aparente rapto fue identificada como Alberto González Martínez (37), domiciliado en el barrio Sajonia de Asunción, y su ubicación aún se desconoce.

En conversación con ABC Color este viernes, el comisario Octavio Noguera, subjefe de la Comisaría 58ª de Ñemby -en cuya jurisdicción ocurrió el hecho– hizo un relato de lo ocurrido según ha podido dilucidar hasta ahora la Policía Nacional.

Aparente venta falsa y persecución

Según datos recabados por los investigadores, González Martínez llegó a Ñemby en motocicleta acompañado por su pareja, Nair María Ortiz (28), luego de contactar por la plataforma Marketplace de Facebook con personas desconocidas y acordar una reunión para observar un vehículo que la víctima tenía intención de comprar.

Ortiz relató a la Policía que González Martínez se encontró con dos personas que estaban a bordo de un automóvil Toyota Auris blanco, pero inmediatamente volvió a la motocicleta y le dijo a su pareja: “Vamos de acá”.

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Entonces comenzó una persecución que culminó en un supermercado, al que González Martínez y Ortiz ingresaron en un intento de resguardarse de sus perseguidores.

Imágenes de cámaras de seguridad ubicadas dentro y fuera del local muestran que dos personas bajaron del Toyota blanco e ingresaron a buscar a González Martínez, a quien sacaron con lo que parece ser un arma de fuego apuntada a su espalda. Los desconocidos metieron a la fuerza a la víctima en el asiento trasero del automóvil y huyeron.

“No parece tener tinte de robo”

Testigos que se hallaban en el supermercado dijeron a la Policía que González Martínez dijo a sus perseguidores “Che perdoná” (perdónenme) antes de ser llevado por la fuerza.

En declaraciones a la Policía, la pareja de González Martínez dijo desconocer por qué los desconocidos se llevaron al hombre y negó conocer a los atacantes.

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Manifestó también que la víctima llevaba consigo una cantidad importante de dinero, pero el comisario Noguera dijo que esa información aún no ha podido ser corroborada por los investigadores.

Opinó, sin embargo, que el hecho “no parece tener tinte de robo” y especuló que “hay otras cosas de por medio”, aunque no entró en detalles adicionales.

Según comentó el subjefe policial, González Martínez tiene antecedentes por tráfico ilícito de estupefacientes. Su pareja manifestó que actualmente trabaja como repartidor de comida rápida.