El hombre raptado en Ñemby tiene antecedentes por narcotráfico

El rapto se produjo ayer jueves a las 19:03 sobre la calle María Auxiliadora casi Roa Bastos, a dos cuadras de la comisaría 58° del barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby, departamento Central.

El hasta ahora desaparecido es Alberto González Martínez, de 37 años, quien estaba acompañado de su mujer Nair María Jorgelina Ortiz Zaracho, de 28 años, quien a su vez es la principal testigo del caso.

El ataque fue perpetrado por dos hombres armados con pistola y revólver, que actuaron en un automóvil Toyota Auris blanco, que estaba al mando de un tercer integrante de la gavilla.

Los policías consignaron en su informe que la mujer “nos manifestó de que fueron víctimas de aparente robo agravado por parte de los sujetos en mención y que vinieron del barrio Sajonia de Asunción para ver un vehículo que vieron en la aplicación Marketplace, y que al llegar al lugar, que no recuerda, les pareció sospechoso todo y nuevamente abordaron su motocicleta marca Kenton, modelo Buller, color negro”.

El relato que hizo a la Policía la pareja del desaparecido prosigue con que “de ahí salieron y fueron perseguidos por los autores del hecho en el automóvil Toyota Auris, color blanco, y que en persecución logran ingresar hasta un supermercado denominado San José, adonde ingresaron también los autores del hecho y a punta de arma de fuego lo sacaron y lo ingresaron a la parte trasera del automóvil Toyota Auris color blanco y se dieron a la fuga”.

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De hecho, eso mismo es lo que se ve en los videos del sistema de circuito cerrado del supermercado.

En las imágenes se observa a dos hombres que entraron al súper y sacaron a su objetivo de entre los clientes que estaban haciendo compras en ese momento.

Según manifestaciones de testigos, la víctima Alberto González Martínez mencionó palabras en guaraní a los autores del hecho, como “Che perdona (perdoname)”, y que uno de los autores le dijo “Jahatante voi orendive (te vas a ir nomás luego con nosotros)”.

Supuestamente, uno de los atacantes tenía unas esposas de metal en su poder.

Policías de la comisaría 58° auxiliaron a la mujer del raptado, aunque esta dijo que estaba muy asustada y que por eso no hizo una denuncia formal.

Al menos hasta esta mañana, Alberto González Martínez sigue desaparecido.

La investigación está a cargo de la fiscala de Ñemby, Lourdes Elizabeth Bobadilla Riveros, quien citó a la mujer del raptado para una declaración.

Según información proporcionada por la Policía, el raptado Alberto González Martínez tiene al menos dos antecedentes penales, ambos por narcotráfico.

Por ejemplo, en el año 2011 fue capturado en el Bañado Sur de Asunción en posesión de estupefacientes y en compañía de su primo Luis González Alén.

Por esta causa incluso cumplió una condena de 5 años de cárcel.

En 2017, Alberto González Martínez fue nuevamente detenido y por el mismo hecho, narcotráfico, en el barrio San Antonio de Capiatá.

Cuando eso, cayó con Daniel Silvero Gamarra, quien también había sido capturado un año antes en Pirayú con el ahora multicondenado Armando Javier Rotela Ayala, quien es el jefe máximo del Clan Rotela (CR).

Con estos elementos, los investigadores creen que la desaparición de Alberto González Martínez podría entonces estar relacionada con la distribución de drogas.