Cayó adolescente buscado por atacar con un cuchillo a otro menor en Tacumbú

Un adolescente de 17 años fue detenido en la tarde del sábado por agentes de la Comisaría 2ª Metropolitana luego de permanecer prófugo durante casi un mes. El joven contaba con una orden de captura dictada por un juzgado penal de la Adolescencia en el marco de una causa por homicidio doloso.

La aprehensión se produjo sobre la calle Urcisino Velazco, en el barrio Tacumbú de Asunción, tras un trabajo de inteligencia desarrollado por los investigadores, quienes lograron ubicar al menor en las inmediaciones de un refugio temporal.

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Se ocultó en Clorinda, según la Policía

El subjefe de la Comisaría 2ª, subcomisario Blas Espínola, explicó que el adolescente era buscado desde que se denunció un hecho de herida con arma blanca contra otro menor de edad.

Según el jefe policial, durante la búsqueda recibieron información de que el sospechoso había cruzado hacia Clorinda, Argentina, para evitar ser localizado. Posteriormente, regresó al país y fue ubicado gracias a tareas de inteligencia.

“Nos manifestó que se fue por temor a represalias de los familiares del otro adolescente”, indicó Espínola.

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La agresión ocurrió durante una pelea

De acuerdo con la versión brindada por el propio detenido a los investigadores, el hecho ocurrió durante una pelea entre adolescentes.

Siempre según el relato policial, el joven aseguró que intervino para defender a un primo que estaba siendo agredido y, en ese contexto, hirió con un arma blanca al otro adolescente.

La Policía aclaró que el menor no opuso resistencia al momento de la detención, ya que fue sorprendido en el lugar donde permanecía.

Quedó a disposición de la Justicia

El informe policial señala que la orden de captura fue emitida el 19 de junio por el Juzgado Penal de la Adolescencia del Segundo Turno de la Capital, que además había declarado la rebeldía del adolescente dentro de la causa.

Tras su captura, el joven quedó a disposición de las autoridades judiciales, que definirán las siguientes diligencias en el proceso abierto en su contra.