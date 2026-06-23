Guerra entre pandilleros: otra víctima fatal en Bañado Sur de Asunción

La nueva víctima fatal de la guerra entre pandillas es Ángel Adrián Sánchez Quintana (30), con antecedentes penales por los hechos de hurto agravado y coacción grave y otros, del año 2020, actualmente domiciliado en 35 Proyectadas y Anqueras del barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción.

De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, en su domicilio Sánchez Quintana tenía montada una bodega que utilizaba para distribución de drogas, bajo el amparo del Clan Ledezma.

En tanto que los presuntos asesinos serían Julio César Saldívar Ríos (35), quien cuenta con orden de captura por violencia familiar de este año y antecedente por robo agravado; y Alexis Ramón Saldívar Ríos (37), con antecedentes por hurto y violencia, también de este año, ambos supuestamente integrantes del Clan Ríos.

El 29 de abril pasado, efectivos del departamento Antinarcóticos de la Policía desarrollaron una importante operación en el Bañado Sur juntamente para tratar de neutralizar a los miembros de estas pequeñas organizaciones criminales que operan en la zona y disputan el control de la venta de drogas, principalmente crack y cocaína.

Durante aquel procedimiento, los agentes antidrogas lograron la captura de Rodney Miguel Ríos Da Rosa (30), quien fue presentado como uno de los líderes del Clan Ríos, este fue detenido en compañía de sus presuntos colaboradores Lucas Junior Fleitas Román (31), Más Martínez Pereira (31) y dos mujeres que también serían parte de la banda.

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Corto tiempo de tranquilidad

Desde aquella vez hubo una tregua de al menos dos meses en la guerra declarada entre ambos bandos, hasta que la madrugada del lunes último, los miembros del Clan Ríos atacaron el negocio de Sánchez, quien al salir para enfrentar a sus adversarios sufrió una una puñalada en el costado izquierdo, lo que le causó la muerte en cuestión de minutos.

El herido fue llevado hasta el Hospital de Barrio Obrero donde los médicos de guardia confirmaron su muerte a causa de una hemorragia aguda producida por la herida de arma blanca.