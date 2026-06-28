Capturan a presunto integrante de pandilla buscado por homicidio en la Chacarita

Agentes del Grupo Lince capturaron a un joven de 20 años que contaba con dos órdenes de captura por homicidio doloso. La detención se produjo durante un operativo preventivo de control de motociclistas y vehículos en Asunción. El sospechoso es investigado por un crimen ocurrido en 2025 durante un enfrentamiento entre pandillas en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita.

El detenido fue identificado como Lucas Enmanuel Bareiro Fleitas, quien era buscado desde abril y mayo de 2025 por su presunta participación en un tiroteo entre grupos rivales que dejó como saldo un joven fallecido y una niña herida por un roce de bala.

Lea más: Se entregó en Independencia el supuesto asesino de granjera checa-alemana de Paso Yobái

Cayó durante un control policial

El subjefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, subcomisario Juan González, informó que la captura se produjo en el marco de un operativo ordenado por la Dirección de Policía de Asunción para prevenir robos, “tortoleadas” y otros hechos delictivos.

Durante el procedimiento, los agentes verificaron la identidad del motociclista en el sistema informático de la Policía Nacional y constataron que registraba dos órdenes de captura vigentes por homicidio doloso. Tras ello, fue detenido y trasladado hasta la sede policial, donde quedó a disposición del Juzgado de la causa.

Lea más: Guerra entre pandilleros: otra víctima fatal en Bañado Sur de Asunción

El crimen que se le atribuye

De acuerdo con la investigación, Bareiro Fleitas estaría vinculado al enfrentamiento armado registrado el año pasado entre pandillas que operaban en la zona de Ricardo Brugada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese episodio murió Roger Matías Báez, mientras que una niña sufrió una herida de refilón producto de los disparos. El caso generó una intensa búsqueda policial de los presuntos responsables.

Las pesquisas también permitieron identificar a Fidel Cabañas, otro supuesto integrante de la misma estructura criminal, quien fue detenido a comienzos de este año en Areguá.

Violencia entre pandillas

Según la Policía, ambos investigados integrarían una pandilla que operaba en la Chacarita, sector donde durante los últimos años se registraron reiterados enfrentamientos entre facciones rivales por el control territorial y el microtráfico de drogas.

Con la captura de Bareiro Fleitas, las autoridades suman otro detenido dentro de la causa que investiga el homicidio y las lesiones provocadas durante aquel enfrentamiento armado, aunque la investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados.