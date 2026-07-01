Alto Paraguay: Fiscalía recupera ganado e imputa por presunto abigeato a tres personas

El agente fiscal Gabriel Rolón, titular de la Unidad Penal N.° 1 de la Fiscalía Zonal de Fuerte Olimpo, encabezó un operativo que permitió la recuperación de 44 cabezas de ganado vacuno que habían sido denunciadas como hurtadas.

Al respecto, el Ministerio Público detalla que el procedimiento fue realizado en forma conjunta con efectivos de la Policía Nacional.

Asimismo, los rastrillajes se realizaron en la zona conocida como “Último Trago”, donde fueron localizadas y recuperadas 44 de las 51 cabezas de la estancia Imbu VI, ubicada en la localidad de Teniente Martínez, departamento de Alto Paraguay.

Los animales fueron hallados aproximadamente a 180 kilómetros del lugar donde se denunció el hecho. Además de la recuperación, también se detuvo a tres personas, quienes posteriormente fueron imputadas por su presunta participación en un hecho de abigeato y se solicitó su prisión preventiva.

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