Bala perdida atraviesa el techo y cae a centímetros de una niña en Concepción

Un escalofriante hallazgo puso en alerta a las autoridades policiales de la Comisaría 10ª del Barrio Inmaculada, en Concepción. Lo que parecía ser un simple ruido metálico terminó convirtiéndose en una escena de peligro extremo, donde una bala perdida pudo haber costado la vida de una niña.

El hecho fue denunciado este martes 30 de junio, a las 15:40, por Raquel Jacinta Ruiz Guanes (55), residente de la Fracción Casuriaga. Según el relato de la afectada, todo comenzó en la noche del lunes 29 de junio, minutos después de que culminara el encuentro futbolístico de la Selección Paraguaya ante Alemania.

La mujer manifestó a los agentes que, mientras se encontraba en su domicilio, escuchó un fuerte impacto sobre el techo de chapa de zinc. En aquel momento, debido al clima de festejos, no le dio mayor relevancia al estruendo.

Sin embargo, al prepararse para descansar, la sorpresa fue aterradora: descubrió un orificio que atravesaba el techo y, sobre su propia cama, encontró el proyectil.

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El peligro se acentúa al confirmar que, al momento del impacto, su nieta pequeña se encontraba durmiendo en la misma habitación, cayendo el proyectil a escasos centímetros de la menor.

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Intervención policial y fiscal

La denunciante hizo entrega a la policía de la evidencia recolectada: una bala encamisada con núcleo de plomo, de color dorado y con evidentes marcas de estrías.

El caso fue comunicado de inmediato al Abg. Arnaldo Andrés Argüello, agente fiscal de la Unidad Nº 5, quien ya tomó intervención en el hecho. Asimismo, personal del Departamento de Criminalística fue convocado para realizar las pericias correspondientes y determinar la trayectoria del disparo.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar el origen del proyectil, en un caso que se tipifica preliminarmente como producción de riesgos comunes, un delito que pone en evidencia la peligrosidad de realizar disparos al aire durante celebraciones.