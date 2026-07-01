Fiscalía pide informes a la Policía sobre adolescente desaparecida en Yby Yaú

El fiscal Oscar Samuel Valdez requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la adolescente Iris Mabel Garcete Balbuena (14).
La adolescente vive en la Colonia Cerro Memby de la ciudad de Yby Yaú y su paradero desconocido fue denunciado por su madre, María Balbuena, ante la Comisaría 7ma.
Según los datos del Ministerio Público Iris es de constitución física delgada, estatura mediana, cutis blanco y tiene cabello largo color castaño.
“La Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición”, citó el Ministerio Público.
Lea más: Buscan a mujer desaparecida en Villarrica: no saben de ella desde hace 15 días
Investigación abierta
Finalmente, la Fiscalía segura que la investigación está abierta para esclarecer el caso y localizar a la menor.
Ante cualquier información que se pueda aportar, se insta a comunicarse a la comisaría o sede fiscal más cercana. También se encuentra habilitado el número (0975) 306925.
Lea más: Fiscalía pide informe a la Policía sobre avances en la búsqueda de adolescente en Nueva Asunción