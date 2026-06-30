Buscan a mujer desaparecida en Villarrica: no saben de ella desde hace 15 días

La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, intensifica las tareas para dar con el paradero de Gladys María Jiménez Casco (57), cuyo rastro se perdió el pasado 15 de junio en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá.

La denuncia fue presentada por el hijo de la mujer, quien manifestó a las autoridades que hace aproximadamente 15 días no tiene noticias de su madre. Desde entonces, no ha logrado establecer ningún tipo de comunicación con ella.

Según los primeros datos recabados por los investigadores, existiría un conflicto de índole familiar que también forma parte de las averiguaciones desarrolladas por los intervinientes, aunque hasta el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre esta situación.

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De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, Gladys María Jiménez Casco fue vista por última vez en el barrio Tuyutimí de Villarrica, específicamente a unos 100 metros del desarmadero Cafú.

La mujer fue descripta como de contextura física robusta, cutis blanco, cabello largo de color negro y ojos marrones. Hasta el momento, las autoridades no cuentan con información sobre la vestimenta que llevaba puesta el día de su desaparición.

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Ante la falta de pistas concretas, efectivos especializados del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas continúan realizando diligencias para reconstruir los últimos movimientos de la mujer y obtener información que permita ubicarla.

La Policía también busca determinar si existen registros de cámaras de seguridad o testimonios de vecinos que ayuden a establecer el recorrido realizado por Gladys María Jiménez Casco antes de perderse todo contacto con ella.

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Desde la institución policial remarcaron que cualquier dato puede resultar determinante para orientar las tareas de búsqueda y acelerar la localización de la desaparecida. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, especialmente a quienes hayan transitado por el barrio Tuyutimí o sus alrededores durante los días posteriores al 15 de junio.

La Policía Nacional reiteró que cualquier persona que cuente con datos sobre el paradero de Gladys María Jiménez Casco debe comunicarse de inmediato con el Sistema 911, el servicio 130 o el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al número 0986-760 083.

Los investigadores insisten en que la participación de la comunidad resulta fundamental en este tipo de casos, ya que muchas desapariciones logran esclarecerse gracias al aporte oportuno de ciudadanos que observan movimientos o situaciones relevantes.