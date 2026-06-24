Fiscalía pide informe a la Policía sobre avances en la búsqueda de adolescente en Nueva Asunción

La Unidad Penal N.º 5 de Villa Hayes intervino en la investigación sobre la desaparición de Gimena Chanel Benítez Bernal, una adolescente de 16 años de la que no se tienen noticias.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, la agente fiscal Liz Portillo Sosa emitió un requerimiento formal dirigido a la comisaría local para exigir un reporte inmediato y detallado de todas las diligencias y los rastrillajes realizados hasta el momento.

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La menor de edad desaparecida, está domiciliada en el barrio Loma Conche de la ciudad de Nueva Asunción; sin embargo, sus familiares no tienen novedad de su paradero. El Ministerio Público busca saber el trabajo de búsqueda y localización de la joven, desde el momento en que la familia realizó la denuncia.

Policía tiene 24 horas para informar

La representación fiscal recordó a las autoridades de la comisaría las obligaciones legales que les corresponden. Deben remitir el informe completo en un lapso máximo de 24 horas a partir de la recepción de la notificación.

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Se recordó además el cumplimiento obligatorio de lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, que regulan los deberes de la Policía Judicial y los plazos de comunicación con el Ministerio Público.

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El requerimiento exige verificar y aplicar los protocolos especiales vigentes para casos de personas desaparecidas.

Pedido de ayuda a la ciudadanía

La investigación fiscal se mantiene abierta con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición de Gimena Chanel y lograr ubicarla sana y salva.

Ante cualquier comunicación la ciudadanúa puede acercarse a la comisaría más cercana o llamando de forma directa al Sistema 911 de la Policía Nacional.