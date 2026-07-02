Guardia de seguridad persiguió a su expareja con un arma y quedó detenido

Ramón Amarilla Borja, de 43 años, fue aprehendido por agentes de la Comisaría Primera Central, de San Lorenzo luego de que su expareja denunciara que estaba siendo perseguida y amenazada con un arma. El hecho habría comenzado cuando ambas personas se encontraron casualmente en un minimercado; posteriormente, el denunciado comenzó a seguir a la mujer por varias cuadras hasta que esta pudo pedir ayuda a un policía que estaba por la zona.

“Esta señora, la víctima, se encontró con su expareja en un local de la zona de la Catedral y de ahí al salir ya le empezó a seguir amenazándola de muerte. Le intimó con un arma que portaba en la cintura; le siguió por al menos cuatro cuadras aproximadamente hasta que la señora encontró un personal policial, pidió auxilio y este personal procedió a la aprehensión del sindicado”, relató el comisario Alcides Gaona, subjefe de la mencionada dependencia policial.

Del poder del hombre fue incautado un revólver de aire comprimido que pertenecía a la empresa en la cual presta servicio como guardia de seguridad, algo que llama la atención, ya que el mismo cuenta con una medida judicial de prohibición de portar armas, justamente en el marco de un proceso por violencia familiar.

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Detenido tiene varias denuncias de la misma mujer

El comisario Gaona informó que en el sistema obran por lo menos seis denuncias en contra de Amarilla Borja, radicadas por la misma mujer a la que esta vez persiguió y amenazó de muerte en plena vía pública. Además de la prohibición de portar armas, el hombre contaba con una medida de restricción de acercamiento a la víctima.

El jefe policial no pudo precisar si el hombre alguna vez fue remitido a prisión en el marco de alguna de las denuncias que pesan en su contra.

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El caso fue comunicado al fiscal de turno que dispuso que el detenido permanezca en sede policial y se remita el arma incautada como evidencia. Además, al haber transgredido la medida judicial de prohibición de portar armas, el hombre debe ser puesto a disposición del juzgado en atiende su causa.

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