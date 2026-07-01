Fiscalía imputa a un hombre por supuesto intento de feminicidio

El fiscal César Jiménez imputó por el hecho punible de tentativa de feminicidio a Walter Santiago Barbudes Núñez, de 54 años. Pidió su prisión preventiva por supuestamente haber intentado asesinar a su esposa, de quien está separado hace tres meses.

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La Fiscalía recibió varias evidencias que fueron contundentes para imputar al victimario. Entre los elementos recibidos se encuentran dos armas blancas que fueron utilizadas por el victimario para agredir a su esposa, además de varios circuitos cerrados en los que se puede ver el hecho cometido por el agresor.

Según explicó la hija de la víctima, Miriam Lucero Leiva, la Policía Nacional también juntó otras evidencias que se encontraban dentro del vehículo del victimario.

“El señor tenía en su vehículo bolsas, piola, mini serrucho. ¿Qué te parece que iba a hacer con todo esto? Eso se le entregó a la Fiscalía”, señaló.

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Estos elementos aparentemente iban a ser utilizados por el victimario, según Leiva, para deshacerse del cuerpo de su mamá, una vez consumado el hecho.

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Los familiares de la víctima pidieron al juez penal de Garantías que se encargará del caso que analice todas las evidencias y que no otorgue ninguna medida alternativa a la prisión al supuesto agresor.

“Lo que esperamos ahora es que el juez no le otorgue prisión domiciliaria, porque ahí sí ya le mata a mi mamá. Si la medida de orden de alejamiento no cumplió, menos cumplirá una prisión domiciliaria”, resaltó la hija de la víctima, Miriam Lucero Leiva.

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El hecho habría ocurrido ayer, martes, a las 10:30 en la vivienda ubicada sobre las calles Bernardino Villasboa y Los Carios, del barrio Virgen del Rosario de San Lorenzo.

La mujer se encontraba en su vivienda cuando su esposo ingresó a la fuerza tras chocar contra la reja de la casa. En el circuito cerrado se pudo observar al victimario bajar con un arma blanca en mano. En otra toma, se observa cómo la toma del cuello y la introduce dentro de la vivienda para aparentemente intentar asesinarla.

La mujer logró salir con vida del trágico suceso gracias a que su hija de 18 años la defendió a capa y espada, junto a vecinos que acudieron al lugar tras los gritos de auxilio.