Santaní: mercaderías del transportador atacado por malvivientes serán trasladadas a CDE

El procedimiento realizado este jueves en la Comisaría 8ª de Santaní estuvo relacionado con el origen de las mercaderías y la verificación de si contaban con los documentos respaldatorios correspondientes. En ese sentido, los intervinientes informaron que, debido a la inconsistencia de los documentos con la carga, las mercaderías serán enviadas a la Aduana de Ciudad del Este.

Tras la verificación total de lo transportado por el vehículo, se constató que las 59 cajas controladas contenían 2.800 aparatos celulares de alta gama, marca iPhone, y productos farmacéuticos, entre ellos tirzepatida (22 cajas), con un valor estimativo de aproximadamente USD 1.500.000.

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La revisión de las mercaderías se prolongó hasta las 20:30 de este jueves y fue dirigido por una comitiva encabezada por el fiscal de la Unidad Nº 1 de Santaní, Cristian David González, y el director de Policía de San Pedro, comisario Enrique Martínez, además de efectivos policiales del lugar donde se realizó el control de los productos y la documentación correspondiente.

Al término de la verificación, se contabilizaron un total de 2.800 aparatos celulares y 200 cajas de tirzepatida. Conforme al acta de la Fiscalía y la Policía Nacional, la tarea consistió principalmente en la comparación de los documentos con el origen de las mercaderías transportadas por la empresa Yrendagüe.

Tentativa de asalto

El camión transportador de caudales, que en esta ocasión trasladaba otro tipo de carga, fue atacado a balazos ayer por la mañana, cuando circulaba sobre la ruta PY08, en el kilómetro 310 del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, por un grupo de aproximadamente 15 personas, conocidas como “piratas del asfalto”.

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Los dos ocupantes del rodado —el chofer y el custodio— no fueron alcanzados por los disparos efectuados por los atacantes, quienes, según la información policial, utilizaron armas de grueso calibre y varios vehículos, en su mayoría denunciados como robados.

Sigue la investigación

Con respecto a la prosecución de la investigación, el comisario Enrique Martínez informó que continúan los trabajos de campo y técnicos a cargo de efectivos de Criminalística y otras dependencias policiales, con el propósito de identificar a los presuntos responsables del intento de asalto.