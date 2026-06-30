Detienen en flagrancia a hombre con nueve antecedentes penales frente a comercio en Asunción

Un hombre de 38 años fue detenido en flagrancia cuando presuntamente intentaba ingresar por la fuerza a un local comercial ubicado sobre las calles México y Herrera, en Asunción. La Policía informó que el sospechoso cuenta con numerosos antecedentes penales, entre ellos por homicidio, robo, hurto agravado y resistencia.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 21:15 del martes por agentes de la Comisaría 3ª Metropolitana que realizaban una patrulla preventiva por la zona. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

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Lo sorprendieron cuando forzaba la cortina metálica

El subcomisario Juan González explicó que los policías observaron al sospechoso mientras utilizaba un trozo de madera para levantar la cortina metálica del comercio.

Según relató, la abertura ya alcanzaba aproximadamente la mitad cuando un vecino advirtió la situación e intentó intervenir. De acuerdo con el jefe policial, el presunto delincuente reaccionó de manera agresiva contra el testigo, momento en que los uniformados procedieron a reducirlo y aprehenderlo.

El hombre fue identificado como Ismael Martínez, paraguayo, de 38 años.

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La dueña sospecha que sería el mismo autor de un robo anterior

La víctima, Laura Caje y Medina, manifestó a los intervinientes que el mismo local ya había sido blanco de un robo hace aproximadamente siete meses.

Según la propietaria, existe la sospecha de que el detenido podría estar vinculado con aquel hecho, ya que, según dijo a los agentes, acostumbraba merodear con frecuencia frente al comercio tanto de día como de noche.

No obstante, esa eventual participación deberá ser determinada durante la investigación fiscal.

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Amplio historial delictivo

De acuerdo con el informe policial, Martínez registra antecedentes por homicidio doloso (2004), robo (2006), tentativa de homicidio doloso, hurto agravado, resistencia, nuevos hechos de robo y varios casos de hurto agravado cometidos entre 2022 y 2025.

El subcomisario González sostuvo que, pese a negar los hechos tras su aprehensión, el sospechoso fue sorprendido “en flagrante comisión” del intento de hurto.