Capiatá: aprehenden a funcionario policial por presunto maltrato animal

Un funcionario de la Policía Nacional fue aprehendido el jueves luego de que autoridades rescataran un perro en una vivienda del barrio San Antonio, en la zona de Rojas Cañada, Capiatá. La intervención se produjo tras denuncias realizadas por presunto maltrato animal.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Comisaría 59ª Toledo Cañada, quienes acudieron al sitio luego de un aviso recibido a través del Sistema 911.

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El perro fue rescatado por una organización de bienestar animal

Según el informe policial, el animal fue encontrado con sarna y en un evidente estado de abandono. El rescate estuvo a cargo de integrantes de la organización protectora de animales Los Pikilines, que había acudido al lugar en seguimiento de una denuncia formal presentada previamente ante la Dirección de Bienestar Animal.

El oficial segundo Carlos Miguel Ruiz Hermosilla, integrante de la organización, informó que el propietario permitió el ingreso a la vivienda y que el can fue retirado para recibir atención y quedar bajo resguardo de la entidad.

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El propietario alegó falta de tiempo por razones laborales

El aprehendido fue identificado como Ildelfonso Giménez Coronel, de 44 años, funcionario de la Policía Nacional destinado al Departamento del Sistema 911 de Asunción.

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De acuerdo con el comisario Arnaldo Vázquez, jefe de la Comisaría 59ª Toledo Cañada, el propietario manifestó que vive solo en la vivienda y que, debido a sus obligaciones laborales, no estaba brindando los cuidados necesarios al animal.

El jefe policial indicó además que el caso habría salido a la luz a raíz de denuncias realizadas por vecinos. Explicó que, además del aviso recibido por el 911, ya existía una denuncia formal por presunto maltrato animal, lo que motivó la verificación en el inmueble.

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La Fiscalía ordenó la aprehensión

Tras constatar las condiciones en que se encontraba el perro, los intervinientes comunicaron el hecho a la fiscala Carolina Martínez, de la Unidad Penal N.º 1.

La representante del Ministerio Público dispuso la aprehensión del propietario y ordenó que el perro permanezca bajo el cuidado de la organización Los Pikilines mientras avanzan las investigaciones.