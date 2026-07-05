Golpes para abrir uno de los compartimentos habrían causado la explosión fatal en barcaza

De acuerdo con las primeras averiguaciones efectuadas por los agentes sobre la explosión fatal, el protocolo utilizado para realizar la limpieza de estas barcazas cisternas es que las mismas deben quedar abiertas por más de 48 horas, para que puedan liberar todos los gases acumulados en su interior.

Luego de ese tiempo ingresan los empleados para efectuar el trabajo y según los primeros datos recabados por los agentes, no se habría cumplido el tiempo suficiente para liberar los vapores y anular los restos del carburante.

Alrededor de las 11:40 de la mañana, cuando los funcionarios intentaron abrir una de las bocas o compuertas de uno de los compartimientos, aparentemente empezaron a golpear con un pedazo de metal para liberar el dispositivo.

Esto habría generado fricciones y aparentemente chispas en el metal, lo que finalmente desencadenó en la tragedia.

Estos son los primeros datos que manejan los agentes que acudieron al sitio para auxiliar a los sobrevivientes y que conversaron con algunos de los responsables del amarradero, donde se produjo el fatídico accidente en la mañana del sábado.

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La feroz explosión que se escuchó a varios kilómetros a la redonda causó la muerte en forma instantánea de Simón Díaz González (34), Giovanni Samuel Amarilla Alegre (24), mientras que Jesús Alberto Miranda Lovera (28), Carlos David Pérez Morínigo (31) y Ever Nilson Sosa Rotela (26), fueron auxiliados y derivados a centros asistenciales, pero no resistieron y fallecieron por el camino, según el reporte de los oficiales de la Policía.

Sobreviviente se fue a cargar celular minutos antes de la explosión

Según fuentes de la comisaría 2ª de Asunción, quienes fueron los primeros en acudir al lugar de la tragedia y ayudar en el rescate de las víctimas, en el lugar había un sexto trabajador, quien aparentemente era el encargado del grupo de trabajo y este logró salvarse.

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El trabajador fue identificado como Daniel Capdevilla (46) y de acuerdo con los datos recabados, este minutos antes de la explosión bajó de la barcaza para cargar su teléfono celular.

Igualmente, los efectivos de la comisaría 2ª de Asunción recalcaron que prácticamente todo el grupo de trabajo -excepto Capdevilla- fallecieron en el accidente, por lo que no quedaron heridos ni internados, según mencionaron.