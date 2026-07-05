Recuerdan 12 años del secuestro de Edelio Morínigo

Con una misa que fue celebrada por el párroco local, presbítero Eulalio Maldonado, se recordó un aniversario más del secuestro del agente policial.

Además de los padres, hermanos y otros familiares del agente, participaron sus camaradas, vecinos y militares que forman parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi).

La celebración religiosa se realizó en la casa de la familia Morínigo Florenciano, ubicada en la comunidad de Lucero Cue, distrito de Arroyito, a unos 80 kilómetros al este de la capital del primer departamento.

Una vez más, su madre, Obdulia Florenciano, expresó su dolor por la desaparición de su hijo hace 12 años. Lamentó no contar con ninguna información sobre su paradero y nuevamente pidió a la ciudadanía no olvidar el secuestro de su hijo.

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El jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana en el departamento de Concepción, comisario principal Juan Ramón López Ibarra, habló en representación de la Policía Nacional.

“Si los criminales pensaron que, manteniendo su secuestro en absoluto silencio u oscuridad, iban a ganar tiempo o sacar ventajas de su inútil lucha contra la nación paraguaya, se equivocaron totalmente, porque al no liberar a Edelio o brindar información sobre él”, señaló.

“Se ganaron el desprecio y el odio de toda la ciudadanía, convirtiéndose así su víctima en un héroe para la Policía Nacional y un símbolo de injusticia para la sociedad nacional y la opinión pública internacional”, expresó el jefe policial.

Aquel 5 de julio de 2014

El suboficial de la Policía Nacional, Edelio Morínigo Florenciano prestaba servicio en el puesto policial número 7 del asentamiento campesino denominado Núcleo 3 de Arroyito. El 5 de julio de 2014 estaba libre de sus actividades y fue de cacería a los montes de la estancia “María Auxiliadora”, más conocida como “Macchi Cue”.

Lo acompañaron su cuñado, el tío de su esposa y otros vecinos. Según los cazadores, poco antes del mediodía salieron de Arroyito. Al llegar, casi de inmediato se internaron en una zona boscosa y empezaron a caminar en busca de algún animal silvestre.

La caminata se interrumpió en un momento dado porque los cazadores encontraron un sitio con agua que les impedía avanzar. Entonces empezaron a buscar un lugar donde el agua fuera más angosta para cruzarla.

Apenas saltaron el charco, fueron sorprendidos por hombres y mujeres armados, que los obligaron a dejar sus armas, muchas de ellas caseras.

Edelio intentó desligarse de su arma reglamentaria, una pistola Glock, que tenía el sello de la Policía Nacional.

Todo fue en vano porque los desconocidos, hasta ese entonces, encontraron el arma y pudieron saber que en el grupo de cazadores estaba un policía.

Algunos de los que estuvieron en el lugar alcanzaron a escuchar que uno de los hombres armados dijo: “Miren el regalo que nos llegó en el monte”, refiriéndose al arma y al policía.

Después se identificaron como miembros del EPP. Al anochecer liberaron a todos los cazadores, menos a Edelio. Solo una prueba de vida fue enviada por los secuestradores y desde entonces nada se sabe de él.