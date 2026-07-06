Incidentes en el Kure Luque Ára: agreden a policía durante asistencia a una joven

Durante la madrugada de este lunes, en el marco de la 9ª edición del Kure Luque Ára, se registró un hecho de perturbación a la paz pública y agresión a personal policial que se encontraba brindando cobertura de seguridad en la zona de la Ciclovía Valois Rivarola.

Según el reporte oficial de la Comisaría 3ª de Luque, el incidente se originó aproximadamente a las 01:20, cuando un grupo de agentes, integrado por efectivos de distintas dependencias en apoyo al evento, visualizó a una mujer tendida en el suelo que presentaba problemas de salud.

En el intento de abrirse paso entre la multitud para brindar asistencia médica a la joven, los uniformados fueron increpados por personas que se encontraban en el sitio.

En medio del tumulto, uno de los agresores propinó un fuerte golpe en la cabeza de un oficial con un vaso térmico, causándole una lesión con hematoma.

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El efectivo herido fue identificado como el suboficial ayudante P.S. Gustavo Ariel Duré Ferreira (21), quien fue trasladado posteriormente al Hospital Central Rigoberto Caballero para recibir atención médica.

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Detenidos tras el procedimiento

Tras solicitar apoyo inmediato, patrulleros de la zona lograron controlar la situación y proceder a la aprehensión de dos sujetos, identificados como:

Martin Sebasthian Zeballos Insfrán (27): Sin antecedentes informados.

Diego Roberto Benítez Escobar (24): Quien cuenta con antecedentes por homicidio doloso registrado en el año 2023.

La agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 8 de Luque, abogada Sophia Galeano, fue comunicada del hecho y dispuso que ambos aprehendidos permanezcan recluidos en la sede de la Comisaría 3ª, a disposición del Ministerio Público.