Kure Luque Ára reunió a dejó una ola de denuncias por hurto de celulares

La tradicional fiesta Kure Luque Ára, que combina gastronomía, música y expresiones culturales, reunió en la noche del domingo a unas 100.000 personas en la Ciclovía Valois Rivarola, en Luque. Aunque la Policía Nacional destacó que el evento transcurrió sin hechos de violencia de gravedad ni robos de vehículos, los hurtos de teléfonos celulares fueron la principal incidencia reportada.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3ª de Luque. Según el comisario Gustavo Paiva, el ingreso de público se extendió hasta cerca de las 23:40 y, posteriormente, comenzó el operativo de despeje para evitar incidentes y la contaminación sonora en la zona.

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Celulares robados, la principal denuncia

Paiva informó que durante la jornada se registraron denuncias por hurto y extravío de aparatos celulares, además de personas extraviadas. No obstante, resaltó que no hubo reportes de robo de motocicletas ni de vehículos, uno de los principales objetivos del dispositivo de seguridad.

El jefe policial sostuvo que los hurtos de teléfonos habrían sido cometidos por “descuidistas”, quienes aprovechan las aglomeraciones para actuar sin ser detectados.

“Creemos que estas personas aprovecharon la distracción de la gente durante el evento para cometer los hurtos”, explicó el uniformado.

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Una adolescente fue ubicada con su familia

Entre las intervenciones también figuró el extravío de una adolescente de entre 14 y 15 años, quien fue localizada horas después y entregada nuevamente a sus familiares.

Asimismo, el comisario indicó que agentes realizaron búsquedas relacionadas con otra persona reportada como desaparecida días atrás, aunque hasta el cierre del operativo no obtuvieron resultados positivos.

Durante el despeje del predio, además, dos personas fueron detenidas tras protagonizar una pelea y quedaron a disposición de la comisaría para los procedimientos correspondientes.

Víctima relata cómo le robaron el teléfono

Una de las afectadas fue Tamara Preda, quien denunció que delincuentes le sustrajeron su celular mientras caminaba junto a su familia entre la multitud.

La mujer relató que llevaba el teléfono dentro del bolsillo con cierre, pero en medio de la aglomeración, generada cerca de una camioneta que obstaculizaba parcialmente el paso, desconocidos abrieron el cierre y se llevaron el dispositivo en cuestión de segundos.

“Fue en menos de cinco pasos. Me abrieron el cierre, sacaron el teléfono y cuando me di cuenta ya estaba apagado”, expresó.

La víctima señaló que, más allá del valor económico del equipo, le preocupa la información almacenada en el dispositivo y la posibilidad de que delincuentes intenten acceder a aplicaciones bancarias o datos personales.

Sospechan de grupos organizados

Consultado sobre versiones de que menores de edad serían utilizados para cometer los hurtos, el comisario evitó confirmar esa modalidad, aunque reconoció que los delincuentes recurren a distintas estrategias para pasar inadvertidos.

Indicó que, además de mujeres y hombres, algunas bandas utilizan a personas en situación de calle para distraer a las víctimas mientras otros integrantes concretan los robos.