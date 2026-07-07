Chacarita: buscaban un celular robado y hallaron drogas y munición de guerra

Lo que comenzó como un procedimiento para recuperar un teléfono celular robado terminó con la incautación de drogas, 140 cartuchos de grueso calibre y la detención de un hombre con orden de captura pendiente, durante una intervención policial en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, de Asunción.

El operativo fue realizado el domingo al mediodía por agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana, con acompañamiento de la víctima del hurto y representantes del Ministerio Público, luego de que la geolocalización del aparato indicara una vivienda ubicada sobre las calles Florencio Villamayor e Iturbe.

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El celular no apareció, pero encontraron drogas

Según el informe policial, al llegar al inmueble los intervinientes explicaron el motivo del procedimiento y uno de los ocupantes permitió el ingreso para verificar si el celular se encontraba en el lugar.

Mientras se desarrollaba la inspección, policías que resguardaban el perímetro observaron que desde el interior de la vivienda fue arrojada una cartuchera. Al revisar su contenido, encontraron una sustancia que posteriormente fue identificada como presunta cocaína tipo crack.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de los dos ocupantes y verificaron el resto de la vivienda, donde hallaron 195 gramos de supuesta marihuana, otros 200 gramos de presunto crack, una balanza digital, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas y una agenda con anotaciones.

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Uno tenía orden de captura

Uno de los detenidos fue identificado como Ronald Yamil Ortiz Cabral, de 23 años, quien contaba con una orden de captura vigente emitida en febrero de este año.

El otro aprehendido es Ricardo Alberto López, de 19 años, quien no registra antecedentes, según el reporte de la Policía.

Además de las sustancias ilícitas, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, una mochila con papel aluminio en su interior, una cartuchera con bolsas de polietileno y un machetillo de fabricación casera.

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Hallan 140 cartuchos de fusil

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el descubrimiento de cuatro cajas con un total de 140 cartuchos sin percutir calibre 7,62, compatibles con fusiles de guerra.

El comisario Isidro Gamarra, jefe de la Comisaría 5ª, señaló que el ocupante de la vivienda intentó justificar la procedencia de las municiones afirmando que un consumidor de drogas, conocido como “chespirito”, se las había entregado por G. 30.000.

El jefe policial calificó de poco creíble esa versión y explicó que se trata de municiones utilizadas por armas largas de alto poder de fuego, como fusiles AK-47 o FAL.

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Investigan el origen de las municiones

Aunque durante el procedimiento no fueron encontradas armas de fuego, Gamarra sostuvo que la cantidad de cartuchos incautados resulta llamativa y podría reforzar informaciones de inteligencia que señalan la posible circulación de armas largas en sectores de la zona baja de la Chacarita.

“No sería responsable afirmar que proveía municiones. Eso deberá determinarse con la investigación. Lo que sí llama la atención es cómo llegó a tener en su poder esa cantidad de cartuchos de ese calibre”, manifestó.

El procedimiento fue comunicado al fiscal Francisco Torres y a la asistente fiscal Leticia Gómez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Personal del Departamento Antinarcóticos realizó la prueba de campo a las sustancias incautadas para continuar con la investigación.