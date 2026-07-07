Explosión de barcaza: estos son los últimos accidentes navales graves ocurridos en Paraguay

La explosión de la barcaza Tratank 41, perteneciente a la empresa naviera Grupo Líneas Panchita G SA, se produjo el sábado a las 10:56 en un amarradero en el río Paraguay, en la costa occidental, es decir, ya en jurisdicción del departamento de Presidente Hayes, Chaco, pero a solo 750 metros de la otra costa, donde funciona el astillero Aguapé de la misma empresa, que a su vez queda detrás de la Costanera Sur de Asunción.

El trágico accidente se produjo cuando una cuadrilla de cinco hombres estaba trabajando supuestamente en el alistamiento de la barcaza para su próximo viaje.

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Aunque ya no tenía combustible, probablemente sí había aún gases acumulados, que produjeron la poderosa deflagración por causas que aún se desconocen, pero que según expertos pudieron haber sido por trabajos de soldadura, chispas por golpes contra el hierro de la estructura, un cigarrillo prendido, señales de celulares, etcétera.

Los fallecidos fueron Simón Díaz González, de 34 años; Carlos David Pérez Morínigo, de 31 años; Jesús Alberto Miranda Lovera, de 28 años; Éver Nilson Sosa Rotela, de 26 años, y Giovanni Samuel Amarilla Alegre, de 24 años.

El único sobreviviente fue Daniel Capdevila, de 46 años, quien se salvó porque estaba a bordo de la lancha en la que llevó a sus compañeros hasta la la barcaza.

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Una colisión y varias explosiones dejaron muertos y heridos en los últimos años

19 de noviembre de 2020: Una barcaza tanque, aparentemente vacía, explotó en el río Paraguay, en San Antonio, frente a una isla en aguas compartidas con Argentina. El hecho no arrojó víctimas. Un temblor, consecuencia de la explosión, se experimentó en Ñemby, Villa Elisa e Ypané.

Resultó afectada la embarcación de la empresa Cargo Line Paraguaya SA, perteneciente al grupo Petropar, que horas antes descargó nafta en la planta de Petrobras de Villa Elisa.

4 de febrero de 2020: Un trabajador falleció y otro resultó herido a causa de una explosión en una barcaza utilizada para el transporte de combustible. Ocurrió en Chaco’i, sur de Presidente Hayes. Fue cuando ambos realizaban trabajos de soldadura en la embarcación anclada en la ribera del río Paraguay.

La barcaza siniestrada fue NDSP04, propiedad de la empresa Navegación del Sur, que transporta hidrocarburos y estaba anclada en la costa, dentro del predio de la firma Terminal Occidental SA (TOCSA).

3 de diciembre de 2013: Un militar de la Armada Paraguaya (Arpar), estando al servicio de la Prefectura Naval de San Antonio, murió en una explosión en una embarcación que estaba atracada y a la que subió para revisarla.

El accidente sucedió a bordo del remolcador Ava Pajagua, en el puerto Terport del barrio Cándida Achucarro de San Antonio. La explosión se produjo aparentemente en la sala de máquina del remolcador.

18 de enero de 2013: Un jefe maquinista falleció luego de que explotara la sala de máquina de un remolcador. El hecho ocurrió cerca sobre el río Paraguay, en la zona de Chaco’i, frente al barrio San Antonio de Asunción.

La víctima estaba trabajando a bordo del remolcador San Pedro, de la empresa Transportadora de Carga Multinacional UABL Paraguay SRL, que tenía 12 tripulantes.

8 de febrero de 2012: Un obrero falleció y otro resultó gravemente herido al explotar una lancha desde la cual realizaban limpieza de un remolcador en el río Paraguay, en el barrio Cándida Achucarro de la ciudad de San Antonio.

El percance ocurrió casi frente al puerto de Gas Corona cuando ambos se encontraban en una lancha denominada Flipper III, desde la cual limpiaban un remolcador que lleva el nombre de Asunción. Los afectados eran empleados de la empresa Sur.

12 de agosto de 2011: El buque motor Polaris, de matrícula argentina, colisionó contra la barcaza Cavalier 7, de bandera paraguaya. El Polaris, que transportaba nafta súper, se incendió y su tripulación se arrojó al agua, dejando la embarcación a la deriva.

Hubo cuatro muertos, dos de cada embarcación. Las tareas de búsqueda se extendieron por varios días, hasta que finalmente los cuerpos fueron rescatados del agua. Sucedió en el río Paraguay, unos 15 kilómetros al sur de Villeta.

15 de marzo de 2007: Cuatro obreros murieron y otros tres resultaron heridos al explotar el tanque de almacenamiento de combustible de una barcaza durante el proceso de desgasificación. Una chispa de soldadura habría ocasionado el siniestro.

La potente explosión sacudió y destruyó parcialmente la barcaza Panchita G-10, del astillero Aguapé, situado en la ribera del río Paraguay, en el barrio Bañado Tacumbú de la capital.

30 de julio de 2004: Un navegante murió en una explosión en la barcaza River Plate que estaba amarrada en el río Paraguay, en la zona de Puerto Pabla, Lambaré.

Varios operadores estaban realizando tareas de limpieza, prendieron una bombilla de luz en el interior del tanque y eso ocasionó el estallido durante el proceso de desgasificación.