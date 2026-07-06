Ministerio de Trabajo interviene empresa tras la fatal explosión de barcaza en río Paraguay

Especialistas en Salud y Seguridad Ocupacional, junto con fiscalizadores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se presentaron en las oficinas de la empresa LPG Emprendimientos S.A. para dar seguimiento a la investigación de la explosión fatal de una barcaza, y verificar las condiciones laborales en las que se encontraban los operarios fallecidos.

El objetivo de esta constitución oficial es determinar, mediante un trabajo técnico, si la firma armadora cumplía con los protocolos de seguridad exigidos por ley para tareas de alto riesgo, como lo es la limpieza de tanques de combustibles, y definir las sanciones que correspondan.

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Buscan esclarecer las causas del siniestro

Luis Centurión, director de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, explicó que el equipo técnico trabajará de manera conjunta con la Dirección de Inspección y Fiscalización para cruzar datos y peritajes.

“Nuestra dirección seguirá trabajando de forma estrecha con las demás entidades estatales para determinar cuál fue la causa del accidente y, al mismo tiempo, establecer las medidas administrativas correspondientes según la normativa vigente”, señaló.

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El trágico suceso ocurrió en la mañana del pasado sábado en el amarradero de la zona conocida como Zanja H, sobre la margen derecha del río Paraguay, en la localidad de Beterete Cue (jurisdicción de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes), y dejó un saldo de cinco obreros muertos.

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Cinco fallecidos tras la explosión

El médico forense del Ministerio Público, Dr. Augusto Schachat, diagnosticó de forma oficial como causa de muerte de tres trabajadores “traumatismo de cráneo encefálico severo con estallido de masa encefálica por explosión violenta”.

Por su parte, los otros dos trabajadores afectados sobrevivieron inicialmente a la onda expansiva y fueron rescatados con vida por los bomberos. Sin embargo, debido a la gravedad extrema de sus quemaduras y lesiones internas, fallecieron pocas horas después tras ingresar a la urgencia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).