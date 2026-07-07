Inseguridad: a punta de arma, asaltaron a un estudiante en San Lorenzo

Un joven de 24 años denunció que cuando regresaba de la facultad, cerca de las 22:30 del lunes, fue interceptado por dos personas de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta. El acompañante bajó de la moto y a punta de arma lo intimó a entregar su celular y la mochila en la que tenía todas sus pertenencias.

Una vez que los delincuentes se marcharon del sitio, la víctima del robo acudió hasta la Comisaría 31 del barrio Reducto, en la ciudad de San Lorenzo, donde hizo constar el hecho y brindó las características de sus atacantes. Además de eso, pudo brindar la ubicación exacta de su celular robado tras realizar el rastreo con otro aparato.

“Manifestó que fue víctima de robo agravado. Presumiblemente fue con arma de fuego (…) Inmediatamente se alertó al personal de patrulla que se encontraba en inmediaciones, que iniciaron la búsqueda de los autores de acuerdo a las características brindadas por la víctima”, explicó el comisario Federico Samudio, jefe de la Comisaría 31.

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Detención dentro de un inquilinato

Agentes de dicha comisaría, con apoyo de personal motorizado, se dirigieron hasta el sitio marcado y ya al llegar pudieron ver una motocicleta que se asemejaba a la utilizada por los ladrones. Estos, al percatarse de la presencia policial, se escabulleron hacia la habitación de un inquilinato en el barrio Virgen del Rosario.

Con autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al lugar y redujeron a los presuntos motoasaltantes y a una joven de 18 años, en cuya pieza aparentemente pretendían ocultarse los delincuentes. Además de las aprehensiones, la Policía pudo incautar la motocicleta, un arma de fuego y varios objetos robados que fueron reconocidos por la víctima como suyos.

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Sospechosos ya están a disposición de la Fiscalía

La Policía identificó a las tres personas aprehendidas como resultado del procedimiento:

Félix David Curtido López (25)

Diego Manuel Cabrera Candia (25)

Rossana Luján Gómez Britos (18)

Todo lo actuado fue comunicado al fiscal de turno, César Jiménez, de la Unidad 4, quien dispuso la detención de las tres personas y la incautación de la motocicleta. Asimismo, solicitó que las evidencias y los antecedentes sean elevados a su unidad fiscal.

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