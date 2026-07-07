Investigan extraño episodio que involucra a un policía en un posible intento de feminicidio

El fiscal de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Héctor Garay, confirmó que investiga un hecho a determinar, en el que la pareja del subjefe de la Comisaría 14ª de Bella Vista apareció herida por un arma de fuego en la mano durante la madrugada de este domingo.

El titular de la causa manifestó que supuestamente no tiene los elementos necesarios para realizar una imputación.

Indicó que la víctima afirma que recibió el disparo de manera accidental y que desconoce el episodio del choque a la ambulancia.

Dijo, además, que la versión de la víctima fue confusa. Supuestamente, el arma estaba en una mesa y no se percató de que se accionó y terminó hiriéndola en la mano.

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Extraño disparo

Además, explicó que no llamó a declarar al uniformado involucrado, identificado como Carlos Meza, quien tiene el cargo de suboficial mayor de Prevención y Seguridad.

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El hecho ocurrió en una vivienda de la compañía Fordi, del distrito de Bella Vista. La víctima es la pareja del agente policial y fue derivada al Hospital General de Itapúa (HGI).

Los intervinientes incautaron un revólver entregado por el policía, que no sería su arma reglamentaria. Además, levantaron de la escena una vaina percutida de 9 mm

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Denuncian encubrimiento

Familiares de la víctima manifestaron que temen que la mujer sufra represalias si llega a denunciar a su presunto agresor. Además, reclaman que los efectivos policiales les negaron los informes policiales y que no tienen certeza de que el caso sea investigado.

También manifestaron que, mientras la mujer era trasladada desde el Centro de Salud de Bella Vista, el uniformado, al mando de una camioneta Hyundai Tucson de color negro, chocó la ambulancia.

Esta versión fue negada por el subjefe de la Comisaría 11ª de Capitán Miranda, suboficial Juan Contrera. Las fuentes policiales no quisieron dar detalles de lo ocurrido, pero, aparentemente, la ambulancia presenta daños materiales que probarían que ocurrió el accidente.

La fiscal de turno, Griselda González, no contestó nuestros mensajes ni llamadas en las que le solicitamos detalles de este accidente, que estaría relacionado con el caso del disparo en Bella Vista.

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Investigan el caso

Fuentes indicaron que, a pesar de que la Policía no hizo públicos los informes del episodio, habría informado a Asuntos Internos, cuyos integrantes se constituyeron en el lugar para abrir un sumario al uniformado.

Garay explicó que aguarda los resultados de las pruebas de parafina para determinar si el efectivo policial fue quien disparó el arma de fuego.

Los familiares de la víctima relatan que, aparentemente, la pareja discutió y que incluso se trató de un presunto intento de feminicidio.

La mujer fue sometida a una cirugía en el Hospital General de Itapúa (HGI) y se encontraría estable luego de la intervención.