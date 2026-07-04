Peña “olvidó” que en su gobierno cayeron más de 4.000 kilos de cocaína en España

“Paraguay dejó de ser el corredor de la cocaína de la región. Desde el inicio de mi gobierno no se ha registrado una sola incautación de cocaína salida del país en los puertos europeos”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, en su informe de gestión ante el Congreso, este miércoles 1 de julio, en su tercera rendición de cuentas ante el Congreso, como dispone la Constitución Nacional.

El titular del Poder Ejecutivo volvió a quedar en evidencia. A mediados de 2024, se incautaron poco más de cuatro toneladas de cocaína provenientes de Paraguay en un puerto de Barcelona, España. Pocos días antes, Peña afirmó que cargamentos de drogas ya no salen porque son confiscados en nuestro país.

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Antecedente

El 16 de julio de 2024, tras el récord de incautación de cuatro toneladas de cocaína mimetizada entre azúcar en el Puerto Caacupemí, el presidente Peña alardeó y aseguró que Paraguay ya no funciona como plataforma de envío de cocaína debido a que los cargamentos con destino -principalmente- a Europa ya son confiscados en nuestro país, cortando la cadena del tráfico internacional.

“Hoy la droga ya no sale del Paraguay, es confiscada ya en nuestro territorio. Ahora, el gran desafío es evitar que la droga ingrese a Paraguay, que claramente no es productor de cocaína y se utiliza como tránsito”, aseveró en esa ocasión.

“Esto les va a desalentar de manera importante. Es una señal que le envía al crimen organizado que dejen de usar a Paraguay, que van a encontrar autoridades que están determinadas y están trabajando de manera coordinada, que pueden pasar un control, pero no pueden evitar todos los controles que estamos implementando”, declaró aquella vez el jefe de Estado.

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Caen cuatro toneladas de cocaína en España

El 26 de julio de 2024, la Guardia Civil española informó sobre la incautación de poco más de cuatro toneladas de cocaína mimetizada entre arroz en un puerto de Barcelona, cuya procedencia era paraguaya.

Según informó la Guardia Civil española, la organización criminal operaba en España, Paraguay y Reino Unido, países estos últimos donde también se paralizaron recientemente dos importantes envíos que sumaban más de 5.000 kilos de cocaína.

La organización disponía de una infraestructura en Asunción (Paraguay) para procesar la droga hasta convertirla en polvo, envasarla en sacos de plástico e introducirla en sacos de arroz que eran cosidos manualmente, para posteriormente enviarla a Europa.

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En España, la red criminal estaba compuesta por empresarios especializados en importaciones y exportaciones que se encargaban de dar una apariencia legal a las actividades ilícitas, inversores que aportaban el capital necesario para la logística de las operaciones y personas de seguridad que se encargaban de proteger al resto, tanto de posibles acciones violentas como de vigilancias e investigaciones policiales.