Limpio: capturan a hombre con orden de detención por robo agravado

Agentes de la Comisaría 9ª de Limpio detuvieron a un hombre sindicado como uno de los presuntos autores de un violento robo agravado ocurrido días atrás en la ciudad. La investigación permitió además recuperar la motocicleta de la víctima, mientras continúan las tareas para localizar a otros dos implicados y recuperar los teléfonos celulares sustraídos.

El detenido fue identificado como Charli Manuel Almada Ávalos, de 30 años, quien contaba con una orden de captura emitida por el Ministerio Público en el marco de la causa por robo agravado.

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Habría engañado a la víctima para concretar el asalto

De acuerdo con el comisario José Acosta, la víctima denunció que alrededor de las 02:00 recibió la llamada de una persona que se hizo pasar por un conocido y lo invitó a continuar compartiendo una ronda de tragos en la zona de Cuarta Fase de Limpio.

Al llegar al lugar junto con un amigo, el denunciante fue interceptado por un hombre armado, quien lo obligó a desplazarse hasta un sector oscuro, ubicado frente a la escuela Carmen Soler.

Según el relato policial, en ese sitio ya lo aguardaban otros dos hombres armados con armas blancas, quienes lo golpearon en el rostro antes de despojarlo de su motocicleta y de dos teléfonos celulares.

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La víctima reconoció al sospechoso

Tras la denuncia, los investigadores realizaron tareas de inteligencia que permitieron identificar al supuesto responsable. La información fue remitida al fiscal de la causa, quien solicitó la orden de captura.

El procedimiento se concretó el lunes en la vía pública del barrio Carmen Soler, donde efectivos policiales verificaron la identidad del sospechoso y confirmaron que registraba una orden de detención vigente.

El comisario Acosta informó que la víctima compareció nuevamente ante el Ministerio Público y reconoció plenamente al detenido como uno de los participantes del asalto.

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Recuperaron la motocicleta

La Policía confirmó que la motocicleta robada ya fue recuperada durante el proceso investigativo.

No obstante, los dos teléfonos celulares aún no fueron localizados. Los investigadores trabajan para identificar y detener a los otros dos hombres que, según la denuncia, participaron del robo.

Sospechoso tiene antecedentes

El jefe policial señaló además que el detenido posee antecedentes y ya había sido aprehendido anteriormente por hechos similares.

Actualmente, Charli Manuel Almada Ávalos permanece detenido en la Comisaría 9ª de Limpio, a disposición del agente fiscal Víctor Villaverde, mientras prosigue la investigación para esclarecer completamente el caso y ubicar a los restantes implicados.