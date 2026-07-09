Caen tres presuntos “piratas del asfalto” con un vehículo robado, chalecos antibalas en Coronel Oviedo

Durante el procedimiento fueron incautados dos vehículos, uno de ellos denunciado como robado y con el número de chasis adulterado, además de chalecos antibalas, pasamontañas, guantes, teléfonos celulares y numerosas prendas de vestir.

El operativo se realizó alrededor de las 23:50 del martes, sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 138, en la zona de Calle Hovy de esta ciudad, en el marco de una tarea investigativa y de cobertura de seguridad a camiones de empresas transportadoras de encomiendas.

Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Román Yegros Morales, de 21 años, domiciliado en Primera Línea del distrito de J. Eulogio Estigarribia; Reinaldo Andrés Morales, de 23 años, domiciliado en la misma comunidad; y Carlos Ramón Galeano Rodríguez, de 27 años, domiciliado en Calle 2 del mismo distrito. De acuerdo con la Policía, este último es hermano de Julio César Galeano Rodríguez, señalado como un conocido integrante de bandas de “piratas del asfalto”.

Intentaron escapar al notar la presencia policial

De acuerdo con el informe policial, los investigadores se encontraban realizando una cobertura preventiva cuando observaron una camioneta Hyundai Tucson y un automóvil Toyota Premio estacionados al costado de la ruta con las luces de posición encendidas y varias personas frente a los rodados.

Al percatarse de la presencia de la comitiva policial, los sospechosos apagaron las luces e intentaron subir a los vehículos para huir, pero fueron reducidos en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, los agentes realizaron la inspección de ambos vehículos.

Vehículo robado con el chasis adulterado

Entre los rodados incautados se encuentra una camioneta Hyundai Tucson, color plata, año 2016, con matrícula ABAN 055, registrada a nombre de Teresa Marecos Mendoza.

También fue incautado un Toyota Premio, color plateado, año 2006, que portaba la matrícula AARZ 054, la cual no correspondía al vehículo. Durante la inspección, los investigadores constataron que el soporte donde debía encontrarse grabado el número de chasis había sido cortado.

Ya en la sede policial se realizó una inspección más minuciosa. A simple vista se determinó que el automóvil conservaba su pintura original y que aún podían observarse parcialmente los primeros seis caracteres del chasis, AZT240, y los dos últimos dígitos 04, faltando nueve caracteres debido al corte realizado.

Además, mediante la precinta de seguridad del cinturón de seguridad se corroboró que el vehículo correspondía al año 2006 y con motor de 2.000 centímetros cúbicos.

Con esos datos, los investigadores realizaron la consulta en el sistema Quantum Integrado de la Policía Nacional, donde confirmaron que el automóvil correspondía al vehículo con matrícula BNY 642, denunciado como hurtado el 1 de julio de 2026 en la Comisaría 55ª Central, siendo víctima Luis Daniel García Leiva.

Chalecos antibalas, pasamontañas y celulares

Durante la intervención fueron incautados dos chalecos antibalas negros, dos pasamontañas negros, dos pares de guantes, uno de cuero y otro de tela, además de tres teléfonos celulares.

Los aparatos corresponden a un Xiaomi perteneciente a Jorge Román Yegros Morales, un Samsung Galaxy S21 perteneciente a Carlos Ramón Galeano Rodríguez y un iPhone 13 perteneciente a Reinaldo Andrés Morales.

Asimismo, los investigadores incautaron una importante cantidad de prendas de vestir y otros objetos, entre ellos camperas, pulóveres con capucha, pantalones, bermudas, remeras, una manta, dos almohadas, una mochila de la marca Jack Wolfskin, una toalla y dos kepis, elementos que serán sometidos a pericias dentro de la investigación.

Investigación continúa

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de turno Noelia Montanía de Narvaja, quien dispuso la aprehensión de los tres sospechosos, la incautación de los vehículos y de todas las evidencias halladas.

Los investigadores presumen que los detenidos integrarían una estructura criminal dedicada al asalto de camiones transportadores de encomiendas y al robo de vehículos, por lo que las pesquisas continúan para determinar su posible participación en otros hechos punibles registrados en distintos puntos del país.