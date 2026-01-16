Detienen a tres hermanas por una extorsión millonaria en Coronel Oviedo

El operativo se ejecutó en cumplimiento de un mandamiento de allanamiento firmado por el juez penal de Garantías del cuarto turno, Gustavo Ovelar Benítez. En el lugar, por disposición fiscal, fueron detenidas Natalia Violeta Mereles Giménez (25), Andrea Rocío Mereles Giménez (32) y Laura Mereles Giménez (30).

Lea más: Video: cae mujer que supuestamente extorsionaba a su excompañera con revelar datos íntimos

El caso se inició tras la denuncia presentada por Walter Diosnel Cubas, propietario de una consultora ubicada en el barrio Centro de Coronel Oviedo. La víctima relató que el pasado 13 de enero recibió una carpeta con fotografías suyas y de su familia, acompañada de una nota manuscrita en la que le exigían G. 50 millones. Al día siguiente recibió otra carta, esta vez elaborada con recortes de periódicos y revistas, en la que los autores elevaron la exigencia a G. 500 millones, indicando que el dinero debía ser depositado en una bolsa y arrojado en un patio baldío detrás de un supermercado.

Las imágenes del circuito cerrado permitieron identificar a una de las involucradas, quien resultó ser prima de la víctima. Este dato fue clave para solicitar el allanamiento que derivó en la detención de las tres hermanas.

Lea más: Tres detenidos por presunta extorsión

Durante el procedimiento fueron incautados varios elementos considerados clave para la causa. Entre ellos, un revólver marca Trocaola Aranzabal, calibre 38, de procedencia española. Además, una escopeta de fabricación casera, presumiblemente calibre 32, con mango de madera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se decomisaron seis teléfonos celulares de distintas marcas, dos tablets, una motocicleta Leopard GSX 150 cc, color azul, año 2019, prendas de vestir de color negro y recortes de periódicos y revistas, presuntamente utilizados para elaborar las cartas extorsivas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el hecho.