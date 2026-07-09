Tras millonario asalto, DNIT habla de negligencia privada e investiga complicidad

Alrededor de 15 personas cometieron el millonario atraco a una carga cuyo valor ronda los US$ 3 millones, según confirmó el titular de la DNIT, Óscar Orué. Asimismo, resaltó que “gran cantidad se pudo recuperar” gracias al rápido despliegue policial, puesto que todos los vehículos utilizados ya fueron abandonados en distintos puntos del área Central.

Orué resaltó que todo el atraco quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que confirman que los delincuentes ingresaron a las 2:00, tras la apertura de portones por parte de una empleada de la empresa GICAL, que es la propietaria del predio alquilado por la DNIT.

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“Vimos negligencia por la apertura de portones, porque a las 2:00 no debían abrir el portón sin verificación de la DNIT”, señaló.

Agregó que la empleada alegó que pensaba que llegaba producto decomisado, pero acotó que el procedimiento establecido es que antes del ingreso de vehículos la garita de seguridad debe verificar quiénes ingresan y por qué.

Investigarán complicidad

Por otra parte, el director de la institución resaltó que van a iniciar las investigaciones para determinar quiénes consultaron por la carga en las últimas semanas, puesto que los autores del asalto evidentemente llegaron con información precisa. No descartan la posible complicidad de funcionarios.

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“Se incautaron teléfonos con indicios de que habría personas que vinieron a averiguar”, resaltó con respecto a evidencias halladas dentro de los vehículos abandonados durante la huida.

En ese contexto, resaltó que todo el predio cuenta con circuito cerrado, por lo que realizarán la verificación para identificar a cada persona que tuvo contacto con la carga.

Los delincuentes no pudieron robar el camión debido a que estaba lacrado, motivo por el cual procedieron a cargar las cajas a los tres rodados abandonados luego durante la huida.

La DNIT aseguró que tiene completamente verificado el contenido de la carga, por lo cual ahora van a hacer el conteo de lo recuperado para determinar qué se logró robar.

Cambiarán estrategia de seguridad

En otro momento, Orué resaltó que este hecho evidencia la necesidad de cambiar toda la estrategia de seguridad de los depósitos de la dirección.

Garantizó que van a reforzar la seguridad en todos los puntos para buscar evitar otros atracos de esta envergadura.

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Carga fue robada tras otro asalto frustrado

Orué confirmó que este camión asaltado fue decomisado el pasado 1 de julio, luego de que el conductor lograra evitar un asalto sobre la Ruta PY08 en la zona de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, refugiándose en una comisaría.

Detalló que pertenece a una empresa transportadora y hay al menos 15 propietarios del cargamento. Sobre el motivo de la incautación, señaló que se confirmó que varios tenían irregularidades documentales o no contaban con autorización para la venta.