Vídeos muestran a camioneta usada en asalto a DNIT antes de ser abandonada

Imágenes de circuito cerrado muestran el recorrido de una de las camionetas utilizadas por los delincuentes que asaltaron durante la madrugada de este jueves un parque de depósitos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ubicado en Mariano Roque Alonso, departamento Central.

El vehículo, una camioneta Nissan Frontier de color bordó, fue posteriormente abandonado en el centro de Ypacaraí, en un camino que conecta esta ciudad con Pirayú. En el interior fue encontrada parte de la carga robada, según los datos preliminares manejados por los investigadores.

Uno de los vídeos registra al rodado circulando a las 03:10 en inmediaciones de la estación del ferrocarril de Ypacaraí.

La camioneta avanzaba a una velocidad considerada elevada para la zona, teniendo en cuenta que el pavimento se encuentra en proceso de restauración y presenta condiciones irregulares.

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Dos hombres fueron captados caminando

Otra grabación, con horario marcado a las 03:14, muestra a dos hombres caminando de manera apresurada por una zona céntrica de Ypacaraí.

Los investigadores sospechan que ambos podrían tratarse de integrantes del grupo que participó del asalto y que habrían escapado a pie luego de abandonar el vehículo utilizado para trasladar la carga sustraída.

Delincuentes robaron celulares y medicamentos

El asalto ocurrió poco después de las 02:30 de este jueves en el parque de depósitos GICAL, utilizado por la DNIT en Mariano Roque Alonso. Un grupo de personas armadas ingresó al lugar y redujo a los guardias de seguridad.

Durante el atraco, un agente de la Policía resultó herido de bala. Los delincuentes lograron escapar con un importante cargamento compuesto presuntamente por medicamentos y teléfonos celulares de alta gama.

De acuerdo con datos preliminares, entre lo robado se encontrarían dosis de tirzepatida, un medicamento utilizado en tratamientos contra la diabetes, además de cerca de 3.000 teléfonos celulares.

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Los investigadores analizan la posibilidad de que el cargamento sustraído sea el mismo que ya había sido blanco de un intento de asalto la semana pasada, cuando un camión transportador fue atacado sobre la Ruta PY08, en el departamento de San Pedro.