San Juan Nepomuceno: detienen a dos sospechosos de herir de un disparo a un policía

El subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, comisario Blas Fernández, informó que el agente policial se encontraba realizando cobertura de seguridad en una estación de servicios ubicada en la zona del cruce Buena Vista-San Juan Nepomuceno durante la noche y en horario de cierre del local.

Según explicó, en un momento dado llegó al lugar una motocicleta con dos hombres, quienes ingresaron a la estación de servicios, pero al percatarse de la presencia policial no realizaron ninguna compra y abandonaron el sitio, lo que despertó sospechas entre los agentes.

De acuerdo con el jefe policial, los uniformados iniciaron un seguimiento para verificar la identidad de ambos y, al alcanzarlos en el acceso conocido como Entrada Hugua’i, intentaron abordarlos.

En ese momento, los ocupantes de la motocicleta les advirtieron que no se acercaran y, acto seguido, presuntamente efectuaron varios disparos contra los intervinientes.

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Agente policial sigue internado, pero fuera de peligro

Según la Policía, uno de los proyectiles impactó en el antebrazo derecho del suboficial segundo Jorge Gamarra, destinado en la Subcomisaría N° 13 de Ñurundiay, mientras que otros disparos alcanzaron la carrocería de la patrullera.

El efectivo herido fue auxiliado por su compañero y trasladado inicialmente al Hospital de Buena Vista. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional de Caazapá, donde permanece fuera de peligro.

El comisario Fernández destacó que la lesión no reviste gravedad.

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Operativo culminó con la detención de los sospechosos

Tras el ataque, la Policía desplegó un rastrillaje y otras tareas investigativas que permitieron ubicar a los presuntos autores durante la madrugada en una zona boscosa de la compañía San Agustín-Ju’i Kue, en el distrito de Buena Vista.

Los detenidos fueron identificados como Carlos González Vázquez, quien contaba con orden de captura por violencia familiar, y Juan Gabriel Aquino Noguera, con medidas de arresto domiciliario y prohibición de salida del país por diversas causas judiciales.

El comisario Fernández indicó que uno de los sospechosos opuso resistencia al momento de la detención, por lo que los intervinientes recurrieron al uso de la fuerza para reducirlo.

Según el informe policial, durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque, cartuchos sin percutir, un arma blanca, dinero en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta en que los sospechosos presuntamente intentaron escapar.