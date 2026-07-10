Policiales
10 de julio de 2026 a la - 07:30

San Juan Nepomuceno: detienen a dos sospechosos de herir de un disparo a un policía

Ambiente hospitalario con dos personas en camilla; una con herida vendada y manchas de sangre en la ropa.
El agente policial resultó con una herida de bala en el antebrazo izquierdo, pero ya se encuentra fuera de peligro.Gentileza

Dos hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional tras ser sindicados como los presuntos responsables de disparar contra un agente durante un procedimiento preventivo realizado en el acceso conocido como Entrada Hugua’i, en el distrito de San Juan Nepomuceno.

Por ABC Color

El subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, comisario Blas Fernández, informó que el agente policial se encontraba realizando cobertura de seguridad en una estación de servicios ubicada en la zona del cruce Buena Vista-San Juan Nepomuceno durante la noche y en horario de cierre del local.

Según explicó, en un momento dado llegó al lugar una motocicleta con dos hombres, quienes ingresaron a la estación de servicios, pero al percatarse de la presencia policial no realizaron ninguna compra y abandonaron el sitio, lo que despertó sospechas entre los agentes.

De acuerdo con el jefe policial, los uniformados iniciaron un seguimiento para verificar la identidad de ambos y, al alcanzarlos en el acceso conocido como Entrada Hugua’i, intentaron abordarlos.

En ese momento, los ocupantes de la motocicleta les advirtieron que no se acercaran y, acto seguido, presuntamente efectuaron varios disparos contra los intervinientes.

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Vehículo policial blanco con daño visible en la puerta, marcado con 'POLICÍA N° 013' y 'MURUNDIAY'.
Evidencia de un impacto de bala en la patrullera policial, tras disparos efectuados por dos presuntos delincuentes.

Agente policial sigue internado, pero fuera de peligro

Según la Policía, uno de los proyectiles impactó en el antebrazo derecho del suboficial segundo Jorge Gamarra, destinado en la Subcomisaría N° 13 de Ñurundiay, mientras que otros disparos alcanzaron la carrocería de la patrullera.

El efectivo herido fue auxiliado por su compañero y trasladado inicialmente al Hospital de Buena Vista. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional de Caazapá, donde permanece fuera de peligro.

El comisario Fernández destacó que la lesión no reviste gravedad.

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Chaqueta policial con bordado 'POLICÍA', revólver y otros objetos dispuestos sobre mesa de madera en ambiente interior.
Un revólver, un arma blanca y otros elementos incautados en poder de los detenidos.

Operativo culminó con la detención de los sospechosos

Tras el ataque, la Policía desplegó un rastrillaje y otras tareas investigativas que permitieron ubicar a los presuntos autores durante la madrugada en una zona boscosa de la compañía San Agustín-Ju’i Kue, en el distrito de Buena Vista.

Los detenidos fueron identificados como Carlos González Vázquez, quien contaba con orden de captura por violencia familiar, y Juan Gabriel Aquino Noguera, con medidas de arresto domiciliario y prohibición de salida del país por diversas causas judiciales.

El comisario Fernández indicó que uno de los sospechosos opuso resistencia al momento de la detención, por lo que los intervinientes recurrieron al uso de la fuerza para reducirlo.

Hombre de piel clara con abrigo oscuro y rostro ensangrentado, junto a otro de piel morena con camiseta gris en comisaría.
Los dos detenidos tras ataque a un agente policial en San Juan Nepomuceno.

Según el informe policial, durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque, cartuchos sin percutir, un arma blanca, dinero en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta en que los sospechosos presuntamente intentaron escapar.