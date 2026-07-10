Dos detenidos en allanamientos por el asalto al depósito de la DNIT

Agentes del Departamento de Control de Automotores concretaron tres allanamientos anoche en J.A. Saldívar. El comisario Arnaldo Acosta, jefe de dicha unidad, detalló que el operativo guarda relación con la búsqueda de los sospechosos del asalto al depósito de GICAL.

Detalló que los hoy detenidos fueron identificados tras la captura del propietario de uno de los vehículos incautados ayer. “El dueño del rodado se presentó a la comisaría para decir que fue robado, pero cayó en contradicciones. Luego, cotejamos el circuito cerrado y logramos individualizarlo”, manifestó.

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A raíz de sus declaraciones, fueron identificados otros miembros de la banda de asaltantes, cuyas viviendas fueron allanadas esta madrugada. En ese operativo se logró la detención de:

José Daniel González Cantero

Antonio Adolfo Gutiérrez

En sus viviendas se incautaron cartuchos y vainas de distintos calibres, un revólver calibre .32, una barra de hierro, chapas de vehículos, vestimentas que fueron captadas en videos difundidos, un recibo de dinero a nombre del presunto líder y documentos varios.

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Presunto líder está prófugo

Además, fue identificado quien sería líder de la banda, Michel Sebastián Miendieta Cabrera, quien —según los datos recabados— fue el que reclutó a todos los miembros. El mismo sigue con paradero desconocido.

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“El personal policial menciona que podría ser uno de los que cometieron los disparos. También fue identificado a través de circuitos cerrados”, detalló haciendo referencia al agente herido durante el asalto.

Aseguró que ya recabaron varios datos importantes con el objetivo de localizar a este sospechoso y a otros más.